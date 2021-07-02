Vivo Uçtu – Uçabilen Telefon Kamerası Mı ? Yok Artık!

Vivo’dan gelen yeni bir patent, şirketin çok benzersiz bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabileceğini ortaya çıkardı. Kameralı drone’lar zaten mevcutken marka, drone gibi uçabilen, ayrılabilir kamera modülüne sahip bir telefon piyasaya sürebilir.

Çinli teknoloji devi, 1 Temmuz 2021‘de yayınlanan WIPO’ya geçen yıl patent başvurusunda bulundu. Akıllı telefonun patent görsellerine bakıldığında, modern bir akıllı telefona benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bununla birlikte, en dikkat çekici özelliği, çıkarılabilir uçan kamera cihazın altından dışarı çıktığında görülüyor. Başka bir deyişle, bu uçan kamera, kullanılmadığında esasen telefona yerleştirilmiş.

Bu ayrılabilir modülden bahsetmişken, uçan kamera dört pervaneye sahip. Ayrıca ana bataryadan ayrı bir batarya da sunuyor ve gövdesinde iki kamera sensörü bulunuyor. Bu uçan kamerayla ilgili bir başka ilginç yön, modülün farklı taraflarına iki kızılötesi sensörün dahil edilmesi diyebilriz. Bu sensörler birçok farklı işleve hizmet edebiliyor, ancak asıl amacı küçük drone’nun uçarken diğer nesnelere çarpmasını engellemek diyebiliriz.

Yani, bu uçan kamera, kullanıcıyı takip eden bir otomatik takip moduna sahip olabilir. Aynı zamanda hava hareketlerini de destekleyebilir, ancak patent başvurusu bununla ilgil bir ayrıntı bulunmuyor. Özellikle bu uçan kameranın tasarımı, uçan bir kamera ürünü olan Air Pix’e benziyor. Bununla birlikte, bu cihazın boyutu 10 cm’den fazla, bu nedenle Vivo’nun sürümünün bir akıllı telefona sığması için çok daha küçük olması gerekiyor. Ne yazık ki, markanın gerçekten böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor, ancak bize önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçek olabilecek benzersiz fütüristik cihazlara bir bakış sunuyor.