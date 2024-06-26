Ana Sayfa » Akıllı Telefon Vivo Uygun Fiyatlı Telefonu Vivo Y28s 5G Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri! Akıllı Telefon Vivo Uygun Fiyatlı Telefonu Vivo Y28s 5G Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri! Emine Emre 3 Görüntüleme

Vivo akıllı telefon piyasasındaki yerini sağlamlaştırmak için her seviyeden yeni telefonları pazara çıkarmaya devam ediyor. Markanın lanse ettiği yeni telefon ise bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu telefon hakkında bir süredir duyumlar geliyordu ancak şimdi Vivo uygun fiyatlı telefonu Vivo Y28s 5G tanıtımı yapıldı. İşte Vivo Y28s 5G’nin özellikleri…

Vivo Uygun Fiyatlı Telefonu Vivo Y28s 5G Özellikleri

Vivo bütçe dostu telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın bu cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu ve özellikleri hakkında birtakım sızıntılar gelmişti. Günlük kullanım için yeterli bir telefon olan Vivo Y28s 5G özellikleri nihayet duyuruldu. Bu kapsamda ilk olarak cihazın Mediatek Dimensity 6300 yonga seti ile geleceğini söyleyebiliriz.

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Bellek kısmında 8 GB’lık RAM bulunan Vivo Y28s, 256 GB’a kadar da depolama alanı sunuyor ve depolama alanı MicroSD ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor. İşlemci ve RAM kısmına bakıldığında cihazın uygun fiyatlı telefon sınıfında yer alacağı söylenebilir. Telefona yüksek meblağlar ödemek istemeyenler, günlük kullanım için yeterli bir cihaz isteyenler için orta seviyeye gelen Vivo Y28s 5G oldukça uygun diyebiliriz.

Vivo bütçe dostu telefonu batarya kısmında 5000 mAh’lık bir pil ile geliyor. Bununla birlikte cihaz 15 W’lık hızlı şarj desteğine de sahip. Şık bir tasarıma sahip olan telefon 6,56 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip bir LCD panel barındırıyor. HD+ çözünürlük sunan ekranın parlaklık seviyesi ise 840 nit değerinde.

Vivo Y28s 5G Ana Kamerası 50 MP!

Vivo orta segment telefonu kamera kısmında da 50 MP’lik bir ana sensör ile bir de 2 MP’lik sensöre sahip. 2 Megapiksellik kamera derinlik kamerası mı yoksa makro kamera mı henüz bu konuda bir açıklama bulunmuyor. Selfie kamerası ile 8 MP’lik bir çözünürlüğe sahip. Vivo Y28s kamera kısmında da günlük kullanım için yeterli seviyede diyebiliriz.

Vivo Y28s 5G işletim sistemi kısmında Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 bulunuyor. Gücüne kıyasla ucuz telefon modelleri arayışında olanlar için Vivo Y28s 5G tasarım konusunda da oldukça başarılı. İki renk opsiyonu ile sunulacak olan cihaz; ışıldayan mor ve mocha kahverengi renk seçenekleri ile gelecek.

Vivo’nun bu yeni telefonu IP64 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. Aynı zamanda NFC desteği de bulunmakta. Ancak NFC özelliği şimdilik tüm pazarlarda bulunmayacak; yalnızca Avrupa, Tayvan, Suudi Arabistan ve BAE piyasalarındaki modellerde bulunacak.

Vivo Y28s 5G Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Vivo Y28s 5G’nin fiyatı ve ne zaman çıkacağı henüz marka tarafından açıklanmadı. Özelliklerine bakıldığında bütçe dostu olacağı söylenebiliyor ancak fiyatı henüz belli değil. Açıklandığında biz de siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız. Pazara sunduğu her telefonda rekabetçi bir strateji izleyen Vivo, söz konusu telefonu ile de bu seviyedeki telefonlarla sıkı bir rekabete girecektir.