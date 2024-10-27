Ana Sayfa » Akıllı Telefon Vivo Uygun Fiyatlı Telefonu Y29 4G Özellikleri Ortaya Çıktı! Akıllı Telefon Vivo Uygun Fiyatlı Telefonu Y29 4G Özellikleri Ortaya Çıktı! Emine Emre 3 Görüntüleme

Çin menşeli teknoloji şirketi olan Vivo, özellikle bütçe dostu telefonları ile piyasada güçlü bir yere sahip. Hem uygun fiyatlı hem de fiyatına göre son derece yüksek performansa sahip olan telefonlar tasarlayan marka, Y serisinden yeni bir telefonla geliyor. Fiyat performans telefonu satın almak isteyen kullanıcılar için oldukça avantajlı olacak Vivo uygun fiyatlı telefonu Y29 4G özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

Vivo Uygun Fiyatlı Telefonu Y29 4G Özellikleri Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Vivo, her segmentten kullanıcıya yönelik telefonlar tasarlıyor. Markanın üst segment telefonları kadar giriş ya da orta seviye telefonları da geniş bir kullanıcı grubuna hitap ediyor. Özellikle uygun fiyatlı, bütçe dostu telefon satın almayı planlayan kullanıcılar, Vivo’nun fiyatına göre yüksek performansa sahip olan telefonlarına büyük ilgi gösteriyor.

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Bu kapsamda Vivo Y serisi en tercih edilen modellerden denilebilir ve marka bu seriye yeni bir üye daha ekliyor; Vivo Y29 4G. GSMA sertifikasyon sitesinde, V2434 model numarası ile görüntülenen telefonun kısa zaman içerisinde kullanıcıya sunulması bekleniyor. 50 MP ana kameralı, 6000 mAh bataryalı, Vivo fiyat performans telefonu uygun bir fiyatla pazara çıkmayı bekliyor. Vivo Y29 4G özellikleri henüz resmi olarak duyurulmuş değil ancak selef modeline benzer niteliklere sahip olması bekleniyor. Yeni gelecek olan telefonun özelliklerini öngörebilmek adına Y28 4G’nin niteliklerini hatırlayalım…

Vivo Y28 4G; 6.68 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir panel barındırıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 1000 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan ekran, oldukça kaliteli görsellik sunuyor. Cihaz gücünü MediaTek Helio G85 çip setinden almakta ve 8 GB’a kadar RAM bellek özelliğine sahip. 256 GB’lık depolama alanı bulunan cihazda depolama alanı 1 TB’a kadar MicroSD kart ile çıkartılabiliyor.

Vivo Y29 4G Fiyatı Ne Kadar?

6000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Y28 4G, 44 W’lık hızlı şarj desteğine sahip. Bunların yanı sıra cihaz IP54 sertifikası da barındırıyor yani suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda. Kamera kısmında baktığımızda ise 50 MP ana kamera ile birlikte 2 MP’lik derinlik sensörünün bulunduğunu görmekteyiz. Selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük sunmakta.

Android 14 tabanlı Funtouch OS 12 işletim sistemine sahip olan Y28 4G ile sertifikasyon veritabanında ortaya çıkan Y29 4G’nin benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Henüz Y29 4G ile ilgili detaylı bilgi bulunmuyor ancak Vivo, söz konusu cihazın tanıtımı yaptığında bizde buradan sizlere duyuruyor olacağız. Vivo Y29 4G fiyatı kesin belli olmasa da 200 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.