Vivo V21 5G Tanıtıldı ve 6 Mayıs’ta Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Çin merkezli akıllı telefon üretcisi Vivo, uzun zamandır yeni V21 5G üzerinde çalışıyordu. Şirket dün gece yaptığı etkinlikte yeni modelini Hindistan’da gün yüzüne çıkardı. Ayrıca yeni modelin ilk olarak 6 Mayıs’ta Hindistan’da satışa çıkacağını da duyurdu. Şuan için şirketin V21 5G‘yi resmi olarak küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu durumun ilerleyen günlerde değişmesi bekleniyor.

Yeni model, 8 GB RAM / 128 GB dahili depolamalı versiyonu 405 dolar, 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ise 445 dolar fiyat etiketine sahip. Ayrıca cihazın Sunset Dazzle, Dusk Blue veya Arctic White renk seçenekleri bulunuyor.







Yeni Vivo V21 5G‘nin teknik özelliklerine baktığımızda cihazın ön tarafında, 6.4 inç boyutunda AMOLED, 90Hz, HDR10+ bir ekran ve 44 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Cihaz içerisinde MediaTek‘in Dimensity 800U 5G (7 nm) yonga setini ve 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB UFS 2.2 dahili depolama seçeneklerini barındırıyor.

V21 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0 bağlantı seçeneklerine sahip durumda. Aynı zamanda cihazın arka kasasının içerisinde 33 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bununla birlikte cihaz kutudan Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 ile geliyor.