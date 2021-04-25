Vivo V21 5G’nin Tasarım Detayları Belli Oldu!

Bilindiği üzere Çin’li akıllı telefon üreticisi Vivo, Malezya‘da yaptığı etkinlikte 27 Nisan’da V21 5G ve V21e modellerini tanıtacağını duyurmuştu. Bugün ise aynı zamanda şirketin Hindistan pazarında da yine aynı gün tanıtımının olacağı ve Hindistan web sitesinde tasarımını belli eden bir tanıtım sayfasının olduğu ortaya çıktı.

Telefonun tasarımını ortaya çıkaran sayfada cihazın arkasındaki üçlü kamera modülü, çentik içindeki selfie merceği, gibi bazı ayrıntılar belli oldu. Şirket yeni cihazının arka tarafında yer alan üçlü kamera modülünde 64 Megapiksel ana bir kamera kullanıyor. Ön tarafında çentiğin içerisinde yer alan selfie kamerası ise 44 Megapiksel çözünürlüğe sahip durumda.





Yeni Vivo V21 5G‘nin içerisinde ise 8 GB genişletilmiş RAM kapasitesiyle birlikte geliyor. Cihazın şuanda hangi yonga setini kullanacağı henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklarda MediaTek‘in bir yonga setini kullanacağı söyleniyor. Bunu 27 Nisan‘daki tanıtımdan sonra bileceğiz. Cihaz ayrıca Sunset Dazzle, Arctic White ve Dusk Blue olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.

Ayrıca telefonun arka tasarımının 2.5D AG cam olacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek pürüzsüz cam sayesinde daha rahat bir doku ve daha az kaygan, parmak bir zemin elde edilecek. Vivo‘nun şuan için yeni akıllı modellerini Malezya ve Hindistan pazarında herhangi bir küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.