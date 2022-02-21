Vivo V23e 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo V23e 5G bugün görücüye çıktı. 50 megapiksel üçlü kamera ünitesi ve göz otofokus özelliğine sahip; 44 megapiksel ön kamera özellikleriyle göz kamaştırıyor. Ayrıca 5G’ye hazır telefon, Dimensity 8 serisi bir işlemci ve ultra ince bir tasarım vaat ediyor.

Vivo V23e 5G, Full HD+ çözünürlüğe; 60Hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip 6.44 inç AMOLED ekranla geliyor. Bu arada V23e 5G‘nin ekran çentiğinde göz otofokuslu 44 megapiksel kamera mevcut. AI gece, selfie videosu, çift görüntülü video, ağır çekim video çekimi gibi fotoğrafçılık özellikleriyle geliyor.

V23e 5G’nin arka kamera kurulumunda 50 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ayrıca 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera ile geliyor. Arka kameralar, göz otofokus, bokeh parlama portre; canlı fotoğraf ve 1080p video kaydı gibi özellikleri destekliyor. FunTouch OS 12‘ye sahip Android 12 işletim sistemine sahip olduğunu da belirtelim.

Dimensity 810 işlemciye sahip telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan tek bir modelde geliyor. Cihazda 44W hızlı şarjı destekleyen 4.050mAh pil bulunuyor. V23e 5G’de bulunan diğer özellikler arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, bir USB-C bağlantı noktası, bir microSD kart yuvası (hibrit SIM yuvası) ve bir 3.5mm ses jakı yer alıyor. Midnight Blue ve Sunshine Gold adlı iki renk sunan telefon, 349 dolar fiyat etiketine sahip.