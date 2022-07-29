Vivo V25, Geekbench’te Görüntülendi!

Son birkaç gün içinde, yakında piyasaya çıkacak olan Vivo V25 serisi hakkında bilgi verdik. Orta sınıf bir telefon olan V25, çok iyi özellikler vaat ediyordu. Ve şimdi, Vivo’nun yeni akıllı telefonu Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Bu, cihazın yakında piyasaya çıkacağına işaret ediyor ve aynı zamanda V2202 model numarasını da ortaya koyuyor. Testlere baktığımızda Vivo V25’in MT6877V model numarasına sahip bir işlemci ile donatılacağını görebiliriz. Başka bir deyişle, MediaTek Dimensity 900 işlemciye sahip olacak.

Bu işlemci Mali G68 GPU ile eşleştirilecek. Ayrıca liste, V25’in 8 GB RAM‘e sahip en az bir modelle piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu. GeekBench, cihazın Android 12 işletim sisteminde de çalışacağını açıkladı. Benchmark sonuçlarına bakıldığında, telefon tek çekirdekli testte 700 puan ve çok çekirdekli testte 1997 puan aldı.

Ne yazık ki, kıyaslama listesinin ortaya çıkardığı tüm bilgiler bunlardı. Daha dün, Pro modelin Dimensity 1300 işlemci, arkada üçlü kamera kurulumu, 3D kavisli AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağını iddia eden bir V25 Pro hakkında da rapor vermiştik. Bu nedenle, bu konuyla ilgili ek bilgiler mevcut olduğunda sizlere bildireceğiz.