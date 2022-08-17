Vivo V25 Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, Hindistan pazarında V25 Pro akıllı telefonunu yeni duyurdu. Şirketin en yeni V serisi modeli ve şimdi yeni akıllı telefonun özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

Vivo V25 Pro

Öncelikle akıllı telefonun tasarımından bahsedersek, arka paneli şüphesiz en benzersiz özelliklerinden biri. Cihaz, ışıkların arka panele çarpma şekline bağlı olarak arka panelin renk tonunu değiştiren bir AG cam tasarımına sahip. Arka kısımda ayrıca görüntü sensörleri için büyük bir kamera modülü bulunuyor.

Bu arada, ön kısımda kavisli kenarlara sahip 6.56 inç AMOLED ekran var. Ekran Full HD+ çözünürlüğe sahip ve hatta 120Hz yüksek yenileme hızını destekliyor. Ayrıca merkeze hizalanmış bir delikli selfie kamerası barındırıyor. Ekran, yanlarda ufak çerçevelerin yanı sıra altta minimal bir çene kısmına sahip.

Vivo V25 Pro, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile gelen bir MediaTek Dimensity 1300 işlemciye sahip. Arka tarafta, cihaz 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens içeren üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu arada, ön tarafta 32 megapiksel selfie kamerası var.

Mavi ve Siyah renklerde satışa çıktı

Cihaz, 66W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 4.830mAh pil ile çalışıyor. Özellikle, cihaz Android 12 işletim sistemi tabanlı FunTouch OS 12 ile çalışıyor ve iki büyük yazılım güncellemesini ve en az üç yıllık güvenlik güncellemelerini de destekleyecek. Telefonun fiyatı yaklaşık 450 dolar.