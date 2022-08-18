Vivo V25 Tanıtıldı – İşte Tüm Özellikleri

Dün Vivo, Hindistan’da Dimensity 1300 destekli Vivo V25 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Aynı zamanda şirket, Vivo V25‘i de piyasaya dürdü. Ancak, V25’in fiyatını henüz açıklamadı. Bu modelde 90Hz AMOLED ekran, daha az güçlü Dimensity çip, 64 megapiksel üçlü arka kamera ve 44W hızlı şarj bulunuyor. Gelin yeni telefonun özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Vivo V25

Vivo V25, su damlası çentikli 6.44 inç AMOLED ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını ve HDR10+‘ı destekliyor. Pro modelinde olduğu gibi standart modelde de ekran içi parmak izi tarayıcı bulunuyor. Cihaz, FunTouch OS 12 ve Android 12 işletim sistemi desteği taşıyor.

Dimensity 900 işlemciye sahip telefon 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. 44W hızlı şarj desteği taşıyan 4.500mAh pil barındırıyor.

V25, otofokus destekli 50 megapiksel ön kameraya sahip. Cihazın arka tarafında bulunan kare şeklindeki kamera modülü, OIS destekli 64 megapiksel ana kameraya sahip. 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kameraya sahip.

V25, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve bir USB-C bağlantı noktası gibi başka özellikler de vaat ediyor. Cihaz Diamond Black, Aquamarine Blue ve Sunrise Gold adlı renklerle geliyor. Her üç renk çeşidi de florit AG cam arkaya sahip.