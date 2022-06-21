Vivo V25E, Yakında Görücüye Çıkacak

Vivo, Vivo V25 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu ayın başlarında bir yayın, Hindistan pazarı için Vivo V25 ve Vivo V25 Pro‘nun önemli ayrıntılarını vermişti. Yeni bilgiler, Çinli üreticinin Vivo V25E’yi küresel pazarda da piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koyuyor.

Bir kaynak, V2201 model numarasına sahip yeni bir Vivo telefonun IMEI veritabanı listesini tespit etti. Liste, “Vivo V25E” takma adıyla piyasaya çıkacağını doğruluyor. Bu ayın başında V2201, EEC sertifikası veri tabanında da ortaya çıkmıştı.

Ne yazık ki, Vivo V25E’nin teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Söylentilere göre Vivo V25 Pro, Mayıs ayında Çin’de piyasaya çıkan Vivo S15 Pro’nun yeni bir versiyonu olacak.

Vivo S15E

Ancak Vivo V25, Vivo S15’in yeniden markalanmış bir versiyonu olmayabilir. Dolayısıyla, Vivo V25E’nin ne tarz bir telefon olacağını bilmiyoruz. Fakat orta sınıf özelliklerle birlikte, iyi bir tasarıma sahip olmasını bekliyoruz.