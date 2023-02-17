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Vivo V27 Serisi Küresel Lansman Tarihi Açıklandı

Vivo V27 serisi küresel lansmana hazırlanıyor! 1 Mart veya 28 Şubat'ta piyasaya çıkması beklenen model göz kamaştırıcı bir tasarımı beraberinde getiriyor.

Ayşen Sıla

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Vivo V27 serisinin küresel lansman tarihi belli oldu. Marka, resmi küresel web sitesinde bir duyuru da yayınladı. Site, bundan 11 gün sonraki lansman etkinliği için geri sayımı gösteriyor.

Bu, akıllı telefonların 1 Mart veya 28 Şubat’ta piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Vivo V27 serisinin Hindistan’da piyasaya sürüleceği de onaylandı, ancak etkinlik tarihi şimdilik bir sır olarak kaldı.

Vivo V27 serisinin V27, V27 Pro ve V27e‘yi içermesi bekleniyor. Yaklaşan etkinlikte en az iki cihaz sergilenecek. Vivo V27 serisinin, ortaya hizalanmış 120 Hz’lik bir ekrana sahip olduğu onaylandı. Ergonomik bir tutuş sunan 60 derecelik ekran kavisine sahip 3D kavisli bir ekranla gelecek.

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Vivo V27 serisi, üç sensör, bir LED flaş ve bir LED halka ışık barındıran büyük bir dikdörtgen kamera modülü ile gelecek. Yaklaşan modelin, OIS desteğine sahip 1/1,56 inç Sony IMX766V sensörüne sahip olduğu da onaylandı. Akıllı telefon, Vivo V25 serisindeki renk değiştiren arka paneli de beraberinde getirecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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