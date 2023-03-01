Vivo V27 ve Vivo V27 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Haftalarca süren sızıntılardan sonra, Vivo V27 ve V27 Pro akıllı telefonlar satışa çıktı. Geçen yılın V25 ve V25 Pro modellerinde olduğu gibi, yeni modeller de harika fotoğrafçılık özelliklerine ve renk değiştiren havalı bir arka tasarıma sahip. Gelin bu yeni telefonlara yakından bir göz atalım.

Vivo V27 Serisi

Vivo V27 Pro, 164,1 x 74,8 x 7,4 mm ölçülerinde ve 182 gram ağırlığında. Kavisli kenarlara ve merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli 6,78 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızını, 20:9 en boy oranını, 10 bit renkleri ve ekran altı parmak izi sensörünü destekliyor.

Ön tarafta konumlandırılmış, otomatik odaklama desteği ve çift LED flaş ile 50 megapiksel özçekim kamerası var. Arka kamera adasında OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX766V ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve üç LED’li halka flaş bulunuyor. Telefon, FunTouch OS 13 ile Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor.

Dimensity 8200 işlemci destekli V27 Pro, 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama vaat ediyor. Ayrıca 66W hızlı şarj destekli 4.600mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.

Vivo V27 ve V27 Pro aynı özelliklere sahip fakat yalnızca işlemci kısmında bir farklılık var. V27 Pro, Dimensity 8200‘e sahipken V27, Dimensity 7200 v işlemci sunuyor. Vivo V27, 450 dolardan başlayan fiyatla gelirken, Vivo V27 Pro 460 dolardan başlayan fiyat etiketi taşıyor.