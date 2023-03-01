Vivo V27e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, bugün V27 serisi akıllı telefonları piyasaya sürdü. Ancak V27 ve V27 Pro ile birlikte tanıtılması beklenen Vivo V27e modeli lansman canlı yayınında duyrulmadı. Yine de bu model biraz önce Malezya’da satışa çıktı. Hadi gelin bir göz atalım.

Vivo V27e

Çinli akıllı telefon üreticisi, bu orta sınıf akıllı telefonun tasarımına önem vermiş. Yüzeye oyulmuş benzersiz bir tasarıma sahip gibi görünen bir arka panelle geliyor. Renk değiştiren bir panel olmasa da, tüylü desogm ile üç renk seçeneği oldukça çekici.

Arka kısımda ayrıca LED aydınlatma sunan Aura Light da bulunuyor. Bu arada ön tarafta, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,62 inç AMOLED ekran bulunuyor.

Cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 işlemci ile donatılmış.

Arkada, OIS’yi destekleyen 64 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve başka bir 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta 32 megapiksel lens bulunuyor. V27e, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.600 mAh pil ile çalışıyor.

Diğer dikkate değer özellikler arasında Android 13 işletim sistemi tabanlı FuntouchOS 13, hibrit çift SIM tepsisi, IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklılık ve stereo hoparlör yer alıyor.

Vivo V27e, Lavanta Moru, Şanlı siyah ve Canlı Yeşil seçenekleri olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunuluyor. 8GB + 256GB yapılandırmasının fiyatı 290 dolar. Cihaz şu anda Malezya’da ücretsiz hediyelerle birlikte sipariş edilebiliyor.