Vivo V29 5G, etkileyici pil özellikleriyle satışa çıkacak

Vivo‘nun en yeni telefonu Vivo V29, bir sertifika web sitesinde görüldü. Cihaz daha önce SIRIM ve NBTC veritabanlarında tespit edilmişti. Ve şimdi, temel özelliklerini ortaya çıkaran FCC’de de sertifikasını aldı. Yani yakında görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

FCC listesine bakıldığında, yeni akıllı telefon V2250 model numarasını taşıyor. Veritabanı, cihazın Bluetooth ve NFC desteğinin yanı sıra 5G ve LTE ağına sahip olacağını ortaya koyuyor. FCC görüşü, yeni Vivo V29 5G’nin, V8073L0A0 model numarasına sahip şarj biriminden 80W hızlı şarjı destekleyen 4.505mAh pil ile çalıştırılacağını bile doğruladı.

Bunlar, FCC sertifika listesinde bulunan tüm ayrıntılardı. Ancak önceki raporumuza baktığımızda, Çinli akıllı telefon üreticisinin V29 modelinin 6,7 inçlik uzun bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Bu panel, Full HD+ çözünürlük sunacak ve 120Hz yüksek yenileme hızı vaat edecek. Bu cihazın muhtemelen 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilecek olan Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci ile donatılması bekleniyor.

Diğer dikkate değer özellikler arasında Android 13 tabanlı Funtouch 13 işletim sistemi ve 64 megapiksel ana arka kamerasından OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği yer alıyor. Şu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu kadar, telefon satışa çıktığında görüşmek üzere.