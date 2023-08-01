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Vivo V29 5G hızlı ekranıyla tanıtıldı!

Vivo V29, gücünü Snapdragon 778G işlemci, 8 GB RAM ve 80 W hızlı şarjı destekleyen 4.600 mAh pilden alıyor. Aynı zamanda 50 megapiksel kamerayla fiyatının hakkını verebilmek adına çok çaba sarfediyor.

Ayşen Sıla

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Vivo-v29-5g

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Vivo V29 5G, bugün piyasaya çıktı. Telefon şu anda ön siparişe açıldı ve 15 Ağustos’tan itibaren satın alınabilecek. V29, Haziran ayında 389 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapan V29 Lite 5G‘nin üzerinde yer alıyor. Vivo‘nun yeni telefonu Vivo V29‘un özelliklerine ve fiyatına birlikte göz atalım.

Vivo V29 5G, sol ve sağ kenarlarda 55 derecelik kavise sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip. 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran altı parmak tarayıcı sunuyor. Yalnızca 7,46 mm kalınlığında ve 186 gram ağırlığında ince ve zarif bir gövdeyle geliyor.

Vivo V29, gücünü Snapdragon 778G işlemci, 8 GB RAM ve 80 W hızlı şarjı destekleyen 4.600 mAh pilden alıyor. 256 GB depolamayla gelen telefon, bir FunTouch OS 13 ve Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Vivo V29 5G, otomatik odaklama destekli 50 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Cihazın arka kamera kurulumu OIS’li 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve halka LED flaştan oluşuyor.

Vivo-v29-5g

Bağlantı cephesinde, telefon çift SIM (nano-SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC ve bir USB Type-C bağlantı noktası sunuyor. Ayrıca, onu toz ve su hasarından koruyan bir IP68 korumaya sahip.

Vivo V29 5G, 526 dolar fiyata sahip. Peak Blue ve Noble Black adlı mavi ve siyah iki renkte geliyor. 15 Ağustos’tan itibaren satın alınabilecek. Bugün başlayıp 14 Ağustos’ta sona eren ön sipariş döneminde müşteriler, 137 dolar değerindeki Vivo TWS 2 ANC TWS kulaklıkları ücretsiz alabilecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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