Vivo V29e kavisli AMOLED ekran ile tanıtıldı

Beklendiği gibi, vivo bugün Hindistan’da orta seviye V serisi serisine en son eklenen vivo V29e adlı akıllı telefon modelini duyurdu. Telefon, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve otomatik odaklama yapabilen 50MP ön kamera ile geliyor.

Arka taraf, vivo’nun Artistic Design olarak adlandırdığı renk değiştiren camlı çift tonlu bir tasarıma sahiptir. Artistic Red versiyonu, UV ışığına maruz kaldığında kırmızıdan siyaha dönüşen UV’ye duyarlı bir arka yüz getiriyor. Kamera halkalarının içine yerleştirilmiş 8MP ultra geniş modülün yanı sıra 64MP ana kamera bulunmaktadır.

Telefon, Qualcomm’un Snapdragon 695 yonga setinin yanı sıra 8GB RAM ve microSD kart yuvası aracılığıyla daha da genişletilebilen 128/256GB depolama alanı ile donatılmıştır.

Yazılım tarafında Android 13 işletim sisteminin üzerine kurulu Funtouch OS 13 arayüzü yer alırken, batarya 5.000 mAh değerinde ve 44W hızlı şarjı destekliyor.

vivo V29e, Artistik Kırmızı ve Artistik Mavi renklerinde satışa çıktı ve 8/128GB donanım için yaklaşık 327 $ ve 8/256GB versiyonu yaklaşık 350$ olarak fiyatlandırılmıştır. Telefon halihazırda vivo ve iş ortağı perakendecilerden ön siparişte. Açık satışların 7 Eylül’de başlaması planlanıyor.