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Vivo V30 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Çinli yapımcı şirket çıkacak olan Vivo S18 (V30) serisinin 4 Aralık'ta tanıtılacağı açıkladı. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapmayan şirket kullanıcılarını memnun edecek bir fiyat belirleyeceklerini ifade etti.

Mustafa

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Vivo V30

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Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan BBK Electronics Corporation’a ait olan Vivo son zamanlarda tercih sıralamasında oldukça ilgi gören markalardan biri olmaya devam etmekte. Özellikle orta sınıf bütçeli kişilerin tercih ettiği Vivo önümüzde ki günlerde tanıtılması beklenen Vivo S18 (V30) serisi ile karşımıza çıkacak.

Akıllı telefonun özelliklerinden bahsedecek olursak, Vivo S18 veya V30 serisi, markanın BlueLM adlı kendi yapay zekasıyla kullanıcılara sunulacak bu özellik sayesinde telefonun farklı yeteneklere sahip olunacağı söylenmekte. Fakat tam detaylar bilinmemekte.

Teknik özelliklerine gelecek olursak orta sınıf bir telefon için oldukça yeterli bir sisteme sahip olduğunu görüyoruz; Snapdragon 7 Gen 3, 80W şarj destekli 5000mAh bataryaya sahip olacak. 8,12,16 GB RAM yapılanması ile 256 GB veya 512 GB depolama alanı ile piyasaya sürülecek.

Vivo V30

Çinli yapımcı şirket çıkacak olan Vivo S18 (V30) serisinin 4 Aralık’ta tanıtılacağı açıkladı. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapmayan şirket kullanıcılarını memnun edecek bir fiyat belirleyeceklerini ifade etti.

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Mustafa
Mustafa
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