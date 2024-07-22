Vivo V40 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı, 5500 mAh Batarya ile Geliyor

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Vivo V30 Pro’yu 2024 başında piyasaya sürmüştü. Marka şimdi de V40 Pro için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki Ağustos ayında tanıtılması beklenen Vivo V40 Pro özellikleri ortaya çıktı. BIS sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre Vivo V40 Pro 5500 mAh batarya ile gelebilir. İşte V40 Pro’nun belli olan bazı nitelikleri ve beklenen özellikleri.

Vivo V40 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

BBK Electronics yan kuruluşlarından biri olan Vivo, 2009 yılında kurulmuş ve o zamandan bu güne dek piyasada hızlı bir yükseliş kaydetmiştir. Çoğunlukla fiyat performans telefonları ile ön plana çıkan Vivo, segmetine göre daha güçlü ancak daha ucuz telefonları ile kullanıcıların tercih sebebi olmaktadır. Akıllı telefon piyasasında güçlü bir yere sahip olan marka, üst segment telefonları ile de pazarda yer almaktadır.

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Vivo V40 Pro da Vivo’nun amiral gemisi telefon modellerinden biri olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında kullanıcıya sunulması beklenen cihaz BIS yani Hindistan Standartları Bürosu sertifikasyon sitesinde görüldü. Burada ise cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. V2347 model numarası ile sertifikasyon sitesinde listelenen Vivo üst segment telefonun Vivo S19 Pro’nun yeniden markalanmış versiyonu olması bekleniyor.

2024 yılının başlarında piyasaya sürülen Vivo V30 Pro, Vivo S18’in yeniden markalanmış versiyonu idi. Bundan dolayı Vivo V40 Pro’nun da S19’un yeniden markalanmış versiyonu olması bekleniyor. Beklenildiği gibi olursa Vivo V40 Pro 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenmekte. 120 Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 4500 nit parlaklık seviyesiyle muhteşem bir ekran kalitesi sunuyor.

V40 Pro MediaTek Dimensity 9200+ İşlemci ile Gelebilir

Vivo V40 Pro işlemci kısmında ise amiral gemisi telefonlarda bulunan MediaTek Dimensity 9200+ SoC yonga seti bulunması beklenmekte. Eğer S19’da olduğu gibi V40 Pro’da da bu çip seti bulunursa performans anlamında oldukça güçlü olacağı söylenebilir. Bunların yanı sıra V40 Pro modelinin 5.500 mAh gücünde bir batarya ile gelmesi beklenmekte.

80 W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihazın kamera kısmına baktığımızda ise 50 MP’lik bir ana kamera ile geleceği söylenebilir. Üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan V40 Pro ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüklü Sony IMX921. Bunun yanı sıra 2x zoom özelliğine sahip 50 Megapiksellik telefoto portre kamera ve 8 Megapiksellik ultra geniş kamera bulunmakta.

Selfie kamerası tarafında ise 50 Megapiksellik bir sensör beklenmekte. Bahse konu özellikler henüz resmi olarak açıklanmadı ve daha çok Vivo V40 Pro beklenen özellikleri diyebiliriz. Vivo V40 Pro fiyatı hakkında da henüz bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu telefonun özellikleri açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.