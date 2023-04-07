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Vivo X Flip’in Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Bu görsellere göre Vivo X Flip, arka panel kabartmalı baklava kesim desenli ve Mor renkte göze çarpıyor. Cihazın ayrıca Siyah ve Altın tonlarında satışa sunulması bekleniyor. Arka panelin sol üst köşesinde dairesel bir kamera modülü yer alıyor. İki sensörü barındırıyor ve dışarıda bir LED flaş bulunuyor.

Ayşen Sıla

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Vivo X Flip’in bu ay Vivo X Fold 2 ve Vivo Pad 2 ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Bu model Vivo‘nun ilk kapaklı katlanır telefonu olacak. Telefonun tasarımı hakkında pek bir bilgimiz yoktu fakat bugün Vivo X Flip’in birkaç görseli ortaya çıktı. Bu görselde Çinli aktris Wang Ziwen (namı diğer Ava Wang), görüntülerde yakında çıkacak olan Vivo X Flip ile poz verirken görülüyor.

İlk bakışta Vivo X Flip, geniş bir iç ekrana sahip uzun bir telefon gibi görünüyor. İnce bir profili ve dört yanında kavisli kenarları var. Arka panel kabartmalı baklava kesim desenli ve Mor renkte göze çarpıyor.

Cihazın ayrıca Siyah ve Altın tonlarında satışa sunulması bekleniyor. Arka panelin sol üst köşesinde dairesel bir kamera modülü yer alıyor. İki sensörü barındırıyor ve dışarıda bir LED flaş bulunuyor. Görseller aynı zamanda yakında çıkacak olan katlanabilir telefonda ZEISS markalı kameraların varlığını da doğruluyor.

Vivo-X-Fold

Ana kısma gelecek olursak, görseller arka panelde yatay bir ekrana sahip Vivo X Flip’i gözler önüne seriyor. Kamera modülünün hemen altında yer alıyor ve ekran bir uçtan diğer uca hafif kavisli köşelerle uzanıyor. İkinci ekran, telefonun katlandığı menteşede maksimuma çıkıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakGsm Arena

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