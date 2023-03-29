Vivo X Fold 2, Nisan’da Piyasaya Çıkacak

Vivo X Fold 2 son zamanlarda çokça habere konu oluyor ve bugün Vivo nihayet varlığını doğrulayarak önümüzdeki ay tanıtılacağını açıkladı. X Fold 2, geçen yılki X Fold Plus‘tan sonra markanın en yeni katlanabilir modeli olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile desteklenen dünyanın ilk katlanır telefonu olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

Vivo’nun Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Huang Tao, bir gönderiyle yakında çıkacak olan Vivo X Fold 2’nin Boao Forum 2023’te sergileneceğini açıkladı. Katlanabilir ürünün canlı görüntülerinin Nisan ayındaki lansmanından önce ortaya çıkabileceğini de sözlerine ekledi. Yeni Vivo akıllı telefonun kesin lansman tarihi hala bilinmiyor.

Buna ek olarak, popülerbir kaynak telefonun birkaç önemli özelliğini bildirdi. Kaynak, X Fold 2’nin en son Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından destekleneceğini ve bu yeni işlemci ile kendi kategorisinde ilk çıkışını yapacağını açıkladı. Bu, X Fold 2‘yi Samsung’un Ağustos ayında piyasaya sürülecek olan katlanabilir serisinin önüne yerleştiriyor.

Yeni telefonun 120W hızlı şarjı destekleyen 4.800 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Ek olarak, Vivo X90 ve iQOO 11 Pro’da bulunan 50MP lens ile aynı olan Sony IMX866 sensörü, OIS ve V2 ISP’ye sahip bir kameraya sahip olması bekleniyor.