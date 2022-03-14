Vivo X Fold Canlı Canlı Görüntülendi!

Bugün erken saatlerde, Çin’de gizemli bir katlanır akıllı telefon tespit edildi. Bu cihaz, piyasada merakla beklenen Vivo’nun ilk katlanır akıllı telefonu olan Vivo X Fold olacak. Görüntü Weibo’da ortaya çıktı ve akıllı telefonun ön tasarımını ortaya koydu.

Bu katlanır telefonun aslında hangi model olduğu henüz netlik kazanmasa da, Vivo X Fold olduğuna inanılıyor. Görsele baktığımızda, herhangi birinin gerçek tasarımını fark etmesini engelleyecek kalın bir kasaya sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, ekran tam görünümde ve ön kısımda herhangi bir kırışık yok.

Daha önceki bir raporda, Çinli markanın katlanır cep telefonunun ortaya çıkardığı şemaları ele almıştık. Kapak ekranının kavisli bir kenara ve merkezde bir deliğe sahip olacağını gösterdi.

Cihazın arka tarafında dikdörtgen bir blok içinde dairesel bir modül var. Bu modül, LED flaşı ve dörtlü kamera kurulumunu barındırıyor. X Fold’un yanlarında bilinmeyen bir tuş, bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç düğmesi yer alıyor.