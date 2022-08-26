Vivo X Fold S Yakında Piyasaya Çıkıyor

Bu yılın başlarında Vivo, X Fold adlı ilk katlanır akıllı telefonunu duyurmuştu. Şimdi şirketin X Fold S olarak adlandırılan başka bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığına inanılıyor. Bu cihazın yakında piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

Haber, güvenilir bir kaynaktan geldi. Sosyal medya gönderisinde, kaynak Çinli akıllı telefon üreticisinin yakında yeni bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Ancak kaynak, telefonun kesin çıkış tarihini açıklamadı. Kaynak, yeni katlanabilir telefonun, önceki raporumuza uygun olan Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip olacağını da paylaştı.

80W hızlı şarjı da destekleyen telefona 4.700mAh büyük bir pil güç verecek. Bu aynı zamanda önceki X Fold modelinin daha küçük 4.600mAh pilinden daha büyük. Ayrıca, yakında çıkacak olan Vivo X Fold S, X Fold’a benzer bir arka panel tasarımına sahip olacak. Akıllı telefonun ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip 8.03 inç ana AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor.

Öte yandan ikincil panel, görünüşe göre, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.53 inçlik bir AMOLED panele sahip olacak. Kaynağımıza göre telefon, 50 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı, 12 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel periskopik sensörlerden oluşan dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyor.