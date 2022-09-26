Vivo X Fold+, SnapDragon 8+ Gen 1 ile tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Vivo X Fold+ yepyeni bir renk ve yepyeni bir yonga seti ile artık resmi – telefon Snapdragon 8+ Gen 1 kullanıyor ve bu (Qualcomm’un resmi numaralarına göre) güç kullanımında %30 azalma ve performansta %10 artış vaat ediyor.

Yonga setinin yanı sıra pil de bir yükseltme aldı. Plus modeli 4.730 mAh kapasiteye sahiptir (daha önceki 4.600 mAh kapasiteye sahipti). Daha verimli yonga seti ile birleştiğinde, yeni katlanabilir amiral gemisi, videoları görüntülerken yaklaşık 2 saat daha uzun süre dayanabilir.

Kablolu şarj 80W’a yükseltildi (daha önceki 66W’a kadardı), yani şimdi 18 dakikada %70 şarja ulaşılıyor, tam şarj 35 dakika sürüyor. Orijinal model ayrıca 80W’lık bir şarj cihazıyla birlikte gönderildi, ancak bundan tam olarak yararlanamadı (%100’e yalnızca 2 dakika daha yavaştı, ancak büyük bir kayıp değildi). Ayrıca, kablosuz şarj 50W hızında şarj edebiliyor.

Orijinali gibi, X Fold Plus da Ultra İnce Cam (UTG) ve 1-120Hz LTPO panelli 8” katlanabilir ekrana (4:3.55) sahiptir. Hem kendisi hem de 6.53” kapak ekranı (21:9) ultrasonik parmak izi okuyucularına sahiptir.

Menteşe, multimedya ve görüntülü aramalar için kullanışlı olan çeşitli açılardan açık kalabilir. Vivo, bu kurulumda konuşmanın yüksek ve net çıkmasını sağlamak için hoparlörleri optimize etti.

Arka kamera kurulumu, 50MP ana modül (1/1.57” GN5 sensör, 1.0µm, f/1.75 OIS), 48MP ultra geniş (114°) ve iki telefoto modülü – portreler için 47mm lensli bir 12MP kamera ile eskisi gibi. Ve 5x zoom (ve 60x’e kadar dijital yakınlaştırma) ve OIS özellikli bir 8MP periskop kamera yer alıyor.

Yeni renk grubuna Huaxia Red adı verildi ve iki orijinal renk gibi suni deriyle kaplandı (kırmızıdan daha çok seviyorsanız, bunlar X Fold+’da da mevcuttur). Doğal olarak, vivo telefonla uyumlu bir suni deri koruyucu kılıf da hazırladı, ancak bu normalde ayrı satılır (bazıları bunu bir ön sipariş bonusu olarak alacak).

Vivo X Fold+ bugünden itibaren Çin’de ön siparişe açıldı ve 29’unda satışa sunulacak. Temel 12/256GB modelin fiyatı 10.000 CNY (yaklaşık 1.400$), 12/512GB yükseltmesi 11.000 CNY. Karşılaştırma için, orijinal X Fold (12/256GB) 9.000 CNY’den piyasaya sürüldü.

Birkaç şanslı alıcı, yeni katlanabilir ön sipariş verirlerse ücretsiz 50W kablosuz şarj cihazı ve koruyucu kılıf kazanabilir. Bu fırsat 7 Ekim’e kadar sınırlı sayıda da olsa geçerlidir.