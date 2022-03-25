Vivo X Fold, X Note, Vivo Pad 28 Mart’ta Görücüye Çıkacak

Vivo, satışa çıkaracağı yeni bir cihazın tanıtımını yayınladı. Görüntüye göre bunun Vivo’nun ilk katlanır telefonu olacağını söyleyebiliriz. Nitekim kaynaklar Vivo X Fold‘un; Vivo Pad ve Vivo X Note ile birlikte 28 Mart’ta satışa çıkacağını iddia ediyor.

Vivo’nun son gönderisi, 28 Mart’ta yeni bir duyuru yapacağını söylüyor. Muhtemelen X Fold, X Note ve Pad’in lansman tarihi önümüzdeki Pazartesi günü onaylanacak. Vivo X Fold, 6.53 inç OLED FHD+ 120Hz kapak ekranı; 8 inç katlanır OLED QHD+ 120Hz ekran ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip olacak.

80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile 4.600mAh pil vaat edecek. Ayrıca arka tarafında 50 megapiksel + 48 megapiksel + 12 megapiksel + 8 megapiksel dörtlü kamera yer alacak. Bu arada her iki ekranın da ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olacağını da belirtelim.

Vivo X Note ise, 7 inç AMOLED QHD+ 120Hz ekran; ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 80W hızlı şarjlı ve 50W kablosuz şarjlı 5.000mAh pil ile gelecek.

Öte yandan Vivo Pad ise 120Hz yenileme hızı ve 2560 x 1600 piksel sunan; 11 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ancak LCD mi yoksa OLED ekrana mı sahip olduğu belli değil. Snapdragon 870 işlemci, 8.040 mAh pil ile birlikte cihaza güç sağlayacak.