Vivo X Fold Özellikleri Ortaya Çıkıyor!

Akıllı telefon şirketi Vivo, ilk katlanabilir akıllı telefonu olan X Fold henüz tanıtılmasa da bazı özellikleri belli oldu.

2022 yılıyla beraber birçok şirket akıllı telefon üzerine çalışma yapıyor. Özellikle Oppo, ve Samsung bu yıla iddialı iki model ile giriş yaptı. Bunların yanı sıra Xiaomi ve Huawei’den de adımlar geldi. Katlanabilir akıllı telefon kervanına bir de Vivo eklendi. Hakkında uzun zamandır söylentiler olan Vivo, katlanabilir akıllı telefonuna dair bilgiler deşifre olmaya başladı.

Yapılan haberle göre Vivo’nun katlanabilir akıllı telefonunun adı “Vivo X Fold” olarak yazıldı. Hakkında çok fazla detay olmasa da bazı özellikleri hakkında ipuçlarına sahip olduk. Eğer söylentiler doğruysa Vivo X Fold, ön tarafta delikli tasarımla bezenmiş kavisli bir ekrana sahip olacak. 6.5 inç büyüklüğünde ekranı olan bu cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

Ayrıca içe doğru katlanabilir 8 inç iç ekranı mevcut. Bu da diğer ekran gibi 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alarak, piyasadaki en iyi işlemciye sahip olacak. Aynı zamanda 4.600 mAhp bataryasını 80 W hızlı şarj ve 50 W kablosuz şarj ile destekleyebilecek.

Ön kamerası hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ancak arka tarafta 4 adet kamerası olacağı biliniyor. 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP olmak üzere dörtlü kamera ünitesine sahip olacak. Şu ana kadar Vivo X Fold hakkına yapılan haberler bu yöndeydi. Vivo”nun yeni cihazını tanıtmasıyla beraber daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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