Vivo X Fold’un Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Nisan ayındaki bir lansman etkinliğinde Vivo; Vivo Pad tablet, Vivo X Fold katlanır telefon ve Vivo X Note amiral gemisi telefonu gibi üç yeni ürünü duyuracak. Lansman öncesinde, Vivo’nun bir sonraki lansman etkinliğinin 11 Nisan’da gerçekleştirileceğinden bahseden bir poster ortaya çıktı.

Vivo, bir sonraki lansman etkinliğinin tarihini doğrulamadı. Hatta lansman tarihinin yarın açıklanmasını bekliyoruz. Faka bilgiler, şirketin ilk katlanır akıllı telefonu olan Vivo X Fold’un 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB olmak üzere iki seçenekle geleceğini ortaya koyuyor. Mavi, kıpkırmızı ve turuncu olmak üzere üç renk vaat edecek.

Vivo X Note’un 8 GB RAM + 256 GB depolama; 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama olmak üzere; üç yapılandırmaya sahip olmasını bekliyoruz. Siyah, gri ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak.

Vivo Pad ise, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama modellerine sahip olacak. Gri ve mavi renk seçenekleriyle gelecek. Bilgiler bu cihazların fiyatlarını henüz gün yüzüne çıkarmadı.