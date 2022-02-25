Vivo X Note Yakında Görücüye Çıkacak

V2170A model numarasına sahip yeni bir Vivo telefon, Çin’in 3C yetkilisi tarafından onay aldı. Bir kaynak, bu telefonun Vivo X Note adıyla piyasaya çıkacağını iddia etti. Ayrıca cihazın temel özelliklerini de paylaştı. 3C sertifikası, cihazın 80W şarj cihazıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Vivo X Note, hafif kavisli kenarları olan devasa bir 7 inç Samsung AMOLED E5 ekrana sahip olacak. Quad HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Kaynağımız, cihazın 168 x 76 x 9.2 mm ölçülerinde ve 221 gram ağırlığında olduğundan da bahsetti.

Vivo X Note’un ön kamerası hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel Samsung S5KGN1 ana kamera, 48 megapiksel Sony IMX598 lens, 12 megapiksel Sony IMX663 snapper ve 5x zoomlu 8 megapiksel OV08A10 kamera içeren dörtlü bir kamera yer alıyor.

X Note, 80W şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından desteklenen amiral gemisi bir telefon olacak. Vivo X Note, gelecek ay görücüye çıkacak.