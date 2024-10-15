Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonlarından biri olan X200 modeli hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı ve cihazın tanıtımı heyecanla bekleniyordu. Üst segment telefon Vivo X200 özellikleri tanıtıldı ve fiyatı açıklandı. Ön siparişe açılan cihaz Mediatek Dimensity 9400 ile geliyor. İşte ayrıntılar…

Vivo X200 Özellikleri Tanıtıldı, Dimensity 9400 ile Geliyor!

Vivo yeni üst segment telefon serisi X200’ü lanse etti. Bu kapsamda Vivo X200, Pro ve Pro mini modelleri kullanıcıya sunulmuş durumda. Pro ve Pro mini modellerini bir başka içerikte ele alacağız ancak şimdi Vivo X200 özelliklerinden bahsedelim…

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Üst seviye telefon kategorisinde yer alan Vivo X200, güçlü bir Mediatek işlemciye ve Zeiss imzalı kameralara sahip. Batarya kısmında da yine yüksek kapasiteli bir pil barındırıyor. Vivo’nun yeni serisi uzun zamandır gündemdeydi ve bu ay piyasaya çıkacak olan diğer markaların üst segment telefonları ile sıkı bir rekabete girecek.

Vivo X200 MediaTek’in en güçlü mobil işlemcisi Dimensity 9400 barındırıyor. Bu yonga setinde verimlilik çekirdeği bulunmuyor ve güçlü performans çekirdeklerine sahip. 16 GB’a kadar RAM bellek seçenekleri sunan Vivo X200 modelinde 1 TB’a kadar da depolama alanı opsiyonları bulunuyor. 5.800 mAh BlueVolt bataryaya sahip olan cihaz 90 W’lik şarj desteği ile geliyor. Selef modelinde 120 W’lık şarj özelliği bulunurken 5000 mAh’lık bir pil yer alıyordu.

Çevrimdışı İletişim Özelliği

6,67 inç büyüklüğünde kavisli bir ekran ile gelen X200 modeli, OLED panel barındırmakta. Sahip olduğu yüksek frekanslı PWM karartma özelliği ile göz sağlığına zarar vermeyen panel HDR10+ desteği de sunuyor. Ayrıca cihazın ekranı Zeiss Natural Color özelliğine de sahip ki bu nitelik bakımından Pro modeli ile eşleşiyor. 4.500 nit parlaklık seviyesine sahip olan OLED panel diğer OLED ekranlardan daha az güç tüketerek daha uzun ömür vaat ediyor.

Kamera kısmına baktığımızda ise öncelikle ana kamera kısmında 50 MP’lik Sony IMX921 sensör bulunduğunu belirtebiliriz. Bu sensörün önünde ise Zeiss lens yer almakta. Ayrıca cihazda 50 MP’lik telefoto lens ve yine 50 MP’lik ultra geniş kamera yer almakta. Vivo X200 ile 120 fps, 4K çözünürlüklü video çekilebilmekte. Suya ve toza karşı dayanıklı, IP69 sertifikasına sahip olan cihaz su jetlerine dahi dayanıklı bir yapı ile geliyor.

Vivo X200 dahil olacak şekilde serideki tüm telefonlar yeni bir özellik ile sunulmakta; çevrimdışı iletişim. Vivo MediaTek iş birliği ile gerçekleştirilen bu özellik, hücresel kapsama alanının olmadığı alanlarda 1 km’lik alan içerisinde mesaj ile iletişim kurulabilmesini sağlıyor. Bluetooth bağlantısına dayanan bu teknoloji; konum paylaşımı, birebir ses – yazı iletişimi ve SOS metin yayınını desteklemekte.

Bahse konu çevrim dışı özellik Çin Bilimler Akademisi’nde yer alan bilim insanları tarafından Everest Dağı bölgesinde yani kapsama alanı olmayan bir bölgede test edildi. Üstün özelliklere sahip olan Vivo X200 modeli işletim sistemi kısmında ise OriginOS 5 yer almakta. iPhone’lardaki Dynamic Island’ın benzeri Origin Island niteliğini barındıran işletim sistemi AI ile desteklenen pek çok özelliği de sahip. Vivo X200 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Ekran: 6.67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, AMOLED

İşlemci: Mediatek Dimensity 9400

Bellek: 12 GB ve 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Arka kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 23mm, 1/1.56″, OIS (ana kamera) + 50 Megapiksel, f/2.6, 70 mm, 1/1.95″, OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 Megapiksel, f/2.0, 15 mm (ultra geniş)

Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 20 mm

Batarya: 5800 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Yazılım: Android 15, OriginOS 5

Boyut ve ağırlık: 160,3 x 74.8 x 7.99 mm, 197 gr

Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı

Vivo X200 fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Satışa Çıkacak?

14 Ekim 2024 tarihi itibarı ile ön siparişe açılan Vivo X200 fiyatı depolama alanı ve RAM özelliklerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı opsiyonu 605 dolar, 12/ 512 GB versiyonu 660 dolar, 16/ 512 GB versiyonu 705 dolar, 16 GB/ 1 TB modeli ise 776 dolar olarak lanse edilmiş durumda. Vivo X200, 19 Ekim’de Çin pazarında satışa sunulacak; global pazara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.