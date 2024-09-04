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Vivo yeni amiral gemisi telefonu X200 Pro’yu önümüzdeki Ekim ayında tanıtmayı planlıyor. Vivo’nun bu üst seviye telefonun bazı özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı ve biz de sizlerle paylaşmıştık. Ancak Vivo X200 Pro özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen haberlerle de Vivo yeni üst segment telefonun kamera ve batarya özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Vivo X200 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor

Vivo yeni amiral gemisi yakın zamanda piyasaya sürülecek. Cihazın henüz resmi tanıtımı gerçekleşmedi ancak sızıntılarla pek çok özelliği belli oldu. Vivo X200 serisinin en güçlü telefonlarından biri olarak pazara çıkacak olan cihazın Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca selef seri vivo X100’den iki model Antutu testlerinde Ağustos’un en güçlü telefonları arasında yerini aldı. Dolayısıyla X200 serisinden de beklenti oldukça büyük ve son derece ilgi çekmekte.

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Akıllı telefon piyasasının güçlü sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station’dan gelen haberlere göre X200 Pro modelinin kamera ve batarya özellikleri de belli oldu ve bu bilgilerle de amiral gemisi vivo telefonun neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu.

DCS’nin aktardığı bilgilere göre vivo X200 Pro 1,5K çözünürlüklü ve kavisli bir panel barındıracak. Daha önce gelen haberlere göre ekranın boyutu 6,7 inç olacak ve 120 Hz’lik OLED panel barındıracak. Vivo x200 pro modelinde yer alacak kamera sisteminin de selef modelindekine benzer bir şekilde üst seviye olması beklenmekte.

MediaTek Dimensity 9400 İşlemci

Vivo yeni amiral gemisi telefonun 50 megapiksel çözünürlüklü Sony ana kameraya, 200 MP’lik periskop kameraya ve 50 megapiksel çözünürlük sunan geniş açı kameraya sahip olacağı söylenmekte. Cihazın bir amiral gemisi model oluşu elbette güçlü bir işlemci gerektirmekte. Bu kapsamda cihazda, hali hazırda piyasaya çıkmamış, Ekim’de tanıtılacak olan MediaTek Dimensity 9400 yonga setinin yer alması beklenmekte.

Vivo X200 Pro modelinin en önemli özelliklerinden biri de bataryası. Cihaz 6000 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek. Bu alanda da selef modeline göre bir yükselme mevcut zira selef model 5400 mAh’lık bir batarya barındırmakta idi. Cihazın bilinen niteliklerinden bir diğer ise suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 / 69’a sahip olması.

Vivo X200 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Vivo X200 Pro’nun pek çok özelliği sızıntılarla ortaya çıkmış durumda ancak bilinmeyen bazı nitelikleri de elbette var. Vivo X200 serisinin 2024 Ekim’de çıkması bekleniyor. Bilinmeyen yönler ve bahsedilen özelliklerin kesin doğruluğu ise resmi tanıtımda belli olacak. Cihazın ortaya çıkan özelliklerini kısaca listeleyelim: