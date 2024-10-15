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Amiral gemisi telefonlara güç verecek olan MediaTek Dimensity 9400 işlemcili ilk telefonlar Vivo’nun X200 serisi oldu. Heyecanla beklenen seri, sonunda tanıtıldı; Vivo X200 Pro ve Pro Mini özellikleri belli oldu. İşte Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonları hakkında merak edilenler…

Vivo X200 Pro ve Pro Mini Özellikleri Belli Oldu

Tasarımlarıyla göz dolduran Vivo’nun amiral gemisi serisi X200, üstün özellikleri ile de oldukça ilgi çekiyor. Serinin üç modeli olan Vivo X200, X200 Pro ve Pro mini MediaTek’in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 ile geliyor. Kamera özellikleri bakımından da muhteşem niteliklerle gelen cihazlar ekran kısmında da son derece kaliteli görüntü sunuyor.

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Vivo X200 Pro modeli 6,78 inç büyüklüğünde kavisli bir ekrana sahipken, Pro mini modeli 6,31 inçlik düz ekran ile geliyor. Her iki cihazda da ekranlar; 120 Hz tazeleme hızı, 4500 nit parlaklık noktası, LTPO AMOLED panel ve Dolby Vision desteği özelliklerini barındırmakta.

Batarya kısmına baktığımızda ise her iki telefonda oldukça güçlü pillere sahipler. Vivo X200 Pro modeli 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile mini modeli ise 5700 mAh’lık bir pil ile gelmekte. Her iki cihazda da 90 W kablolu şarj ve 30 W kablosuz şarj özelliği yer almakta.

Muhteşem Kamera Özellikleri

Kamera tarafında ise Vivo X200 Pro ve Pro mini modelleri oldukça iddialı. V3+ görüntüleme çipi ve Zeiss T* optikleri ile muhteşem bir kamera performansı sunan Pro modellerin ana kamera kısmında Sony LYT-818 yer alıyor. Teknik bakımdan selef modelin biraz gerisinde kalsa da marka, yeni sensörün fotoğraf kalitesi bakımından daha büyük kamera ile sıkı rekabet ettiğini ve video çekiminde ise öne geçtiğini belirtiyor.

Vivo imzalı V3+ çipi sayesinde, 4K HDR Sinematik Portre videosu çekilebiliyor ki bu konuda marka sektör lideri olduğunu belirtmekte. 120 fps ve 4K çözünürlüklü sinematik ağır çekim yapılabilen kameralar ile 60 fps’ye kadar 4K çözünürlükte HDR Dolby Vision video da çekilebilmekte. 50 MP’lik geniş açı kamera, 200 MP’lik telefoto kamera barındıran cihaz 32 MP2lik selfie kamerasına sahip. Her iki telefonun da özelliklerini ayrıntılı bir şekilde listeleyelim…

Vivo X200 Pro Özellikleri

Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nit, LTPO AMOLED

İşlemci: Mediatek Dimensity 9400

Bellek: 12 GB ve 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Arka kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 23mm, 1/1.56″, OIS (ana kamera) + 200 Megapiksel, f/2.7, 85mm, 1/1.4″, OIS, 3,7x optik zoom (periskop) + 50 Megapiksel, f/2.0, 15mm (ultra geniş)

Ön kamera: 32 Megapiksel, f/2.0, 20 mm

Batarya: 6000 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj

Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik)

Yazılım: Android 15, OriginOS 5

Boyut ve ağırlık: 162,4 x 76 x 8,2 mm, 223 gr

Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı

Vivo X200 Pro Mini özellikleri

Ekran: 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, LTPO AMOLED

İşlemci: Mediatek Dimensity 9400

Bellek: 12 GB ve 16 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1TB

Arka kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 23mm, 1/1.56″, OIS (ana kamera) + 250 Megapiksel, f/2.6, 70mm, 1/1.95″, OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 Megapiksel, f/2.0, 15mm (ultra geniş)

Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 20mm

Batarya: 5700 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj

Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)

Yazılım: Android 15, OriginOS 5

Boyut ve ağırlık: 150.8 x 71.8 x 8.2 mm, 187 gr

Renk: Titanyum Yeşili, Açık Pembe, Düz Beyaz ve Basit Siyah

Vivo X200 Pro ve Pro Mini Fiyatı Ne Kadar?

Vivo’nun yeni serisindeki Pro ve Pro mini fiyatları RAM ve bellek büyüklüklerine göre farklılık göstermekte. Cihazların fiyatlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: