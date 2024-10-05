Vivo X200 Serisinin Fiyatı Ortaya Çıktı, 570 Dolardan Başlıyor!

Vivo’nun yeni serisi X200 yakında piyasaya çıkacak. Serinin çıkışı uzun zamandır bekleniyor ve modellerin özellikleri pek çok sızıntıyla belli oldu. Yeni gelen haber ise Vivo yeni telefonlarının fiyatı ile ilgili. Vivo X200 serisinin fiyatı ortaya çıktı. Bu kapsamda fiyatlar 570 dolardan başlıyor. İşte ayrıntılar….

Vivo X200 Serisinin Fiyatı Ortaya Çıktı

Vivo X200 serisi 14 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. Şimdiye dek ortaya çıkan sızıntılara göre seri; vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X200 Pro mini ve X200 Ultra modellerinden oluşacak. Cihazların pek çok özelliği sızıntılarla ortaya çıkmıştı şimdi ise fiyatı ile ilgili bilgiler geldi.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Teknoloji alanında doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile bilinen Weibo kullanıcısı Digital Chat Station‘ın serinin tasarımları hakkında yeni bilgiler ortaya atmıştı. Bu bilgilerden yola çıkarak fiyat hesaplamaları yapıldı. Bu bağlamda serinin en alt modeli olan Vivo X200’ün yaklaşık 4000 Çin Yuanı, yani 570 dolar seviyelerinden satışa çıkması bekleniyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile hali hazırda piyasada satışta bulunan Vivo X100 modeli 570 dolardan başlamakta. Halef model X200’ün fiyatı da bu telefon referans alınarak hesaplanmış durumda. Elbette bu bilgi kesin değil ancak kuvvetli bir tahmin denilebilir. Vivo X200 Ultra fiyatı hakkında da yine kesin olmamakla birlikte bir tahmin bulunuyor. DCS (Digital Chat Station) X200 Ultra fiyatının aşağı yukarı 5500 Yuan yani 770 dolar civarında olacağını belirtmekte.

14 Ekim’de Vivo Amiral Gemisi Telefonlar Geliyor!

Son dönemde işlemci fiyatlarının artacağından ve yeni telefon maliyetlerinin yükseldiğinden bahsedilmekte. Kısa bir zaman önce bir Vivo yetkilisi de maliyet artışından bahsetmişti. Dijital Chat Station’dan gelen tahminlere bakıldığında şirket ya kardan zarar ederek telefonları piyasaya sürecek ya da ortaya çıkan fiyatlar doğru değil. Bunu kısa bir zaman sonra, 14 Ekim’de öğreneceğiz.

Vivo yeni amiral gemisi X200 serisinde MediaTek Dimensity 9400 yonga setini tercih edecek. MediaTek’in en güçlü mobil işlemcisi Dimensity 9400 yeni amiral gemilerine güç verecek ancak maliyeti de artıracak. Ekim ayında yalnızca Vivo değil Xiaomi ve OnePlus gibi markalar da yeni cihazlarını kullanıcıya sunacak. Söz konusu markalar işlemci olarak Qualcomm tercih etmiş durumda. Vivo’nun yeni telefon modellerinin lansmanına çok az bir zaman kaldı. Tanıtım yapıldığında biz de sizlere buradan telefonların kesinleşmiş özelliklerini ve fiyatını aktarıyor olacağız.