Vivo X70 Pro’nun Kamerası iPhone 13’ü Solladı!

DxOMark, piyasadaki en iyi kameralar arasında bulduğumuz; geçen yılki Vivo X70 Pro’nun tam kamera incelemesini yayınladı. Telefon, Oppo Find X3 Pro ve Vivo X50 Pro Plus ile 12. sırayı paylaşarak toplam 131 puan aldı. Fakat bu puanla iPhone 13 serisini geçmeyi başardı.

İnceleyenler doğru pozlamayı, canlı renkleri; düşük ışık senaryolarında mükemmel ayrıntıları; ultra geniş kamerada uygun beyaz dengesini ve etkili video sabitlemeyi beğendiler.

Öte yandan, inceleme bulguları, bazı senaryolarda göze çarpan ince ayrıntılar; hem gündüz hem de gecede biraz hata payı ultra geniş kamerada renk saçılması (bu arada bu yaygın bir sorun) ve düşük ışıklı video sahnelerinde odak ve ayrıntı kaybı da gördü.

Telefon, Mediatek Dimensity 1200 yonga seti tarafından destekleniyor. Ayrıca 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama ile birlikte geliyor. Kavisli AMOLED ekran 6,56 inç boyutunda ve görüntüleri FHD+ çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızıyle geliyor.