Vivo X70 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Vivo’nun gözdesi Vivo X60 serisi, Aralık ayı sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana çok övgü aldı. Telefonlar, Avrupa da satışa sunulunca dünya çapında yol aldı. Şimdi, Vivo X70 olarak piyasaya sürüleceği bilinen yeni nesil serinin özel ayrıntıların ortaya çıktı.

Vivo X70 serisi, kaynağımıza göre Eylül ayında Hindistan’da piyasaya sürülecek. Lansman, Vivo’nun sponsor olduğu Hindistan Premier Ligi ile ortaklaşa yapılacak. Turnuvanın Eylül ve Ekim ayları arasında BAE’de devam edeceği bildirildi, bu nedenle bilgi kontrol edildi. Ancak, lansman için kesin tarih şu anda bilinmiyor.

Kaynak, cihazın özellikleriyle ilgili olarak, X60 serisinin özelliklerine çok benzediklerini söylüyor, bu nedenle önemli yükseltmeler beklemiyoruz. X60 ve X60 Pro, Samsung’un Exynos 1080 işlemcisiyle piyasaya çıkarken, X60 Pro Plus bir Snapdragon 888 işlemciye sahipti.

Vivo X70’in Hindistan pazarı için Qualcomm’un yonga setine bağlı kalmasını bekliyoruz, ancak Çin modelleri için durumun böyle olup olmayacağı henüz belli değil. Detayları siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.