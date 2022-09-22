Vivo X80 Lite Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Vivo X80 Lite, bugün Orta Avrupa ülkesi Çekya’da tanıtıldı. Telefonda OIS özellikli 64 MP ana kamera ve 50 MP selfie lensi bulunuyor ve bu özellikler size tanıdık geliyorsa bunun nedeni yeni bir adla gizlenmiş vivo V25 olması.

Vivo X80 Lite, Dimensity 900 yonga seti ile geliyor ve 8/256 GB bellek yapılandırmasına sahip. Avrupa ülkesi de arkadaki Fluorite AG Glass ile Siyah ve Altın renklerini alıyor, ancak yalnızca ikincisi doğrudan güneş ışığı altında renk değiştiriyor.

Pil de değişmeden kaldı – 4.500 mAh hücre, 30 dakikada %61’i dolduran 44W hızlı şarj ile birlikte geliyor. Telefonun sadece 186 gram ağırlığındaki 7,79 mm ince gövdesinden etkilendiğimi söylemeliyim.

Diğer özellikler arasında Funtouch OS 12, 6.44” OLED ekranı için HDR10+ desteği, VC soğutma ve IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Telefonun fiyatı Çekya’da çıktığı için 9.999 CZK (yaklaşık 400 $) ve üçüncü taraf perakendecilerde ön siparişe açıldı.