Vivo X80 Serisi, 8 Mayıs’ta Küresel Pazara Çıkıyor!

Vivo, Çin’de sadece birkaç gün önce Vivo X80 ve Vivo X80 Pro‘dan oluşan X80 serisini piyasaya sürdü. Görünüşe göre şirket, modeli küresel pazara sunmaya da hazırlanıyor. Lansman tarihi bugün belli oldu.

Vivo Malaysia Twitter sayfasında paylaşılan bir tanıtım afişine göre; Vivo X80 serisi 8 Mayıs’ta küresel pazara çıkacak. Tanıtım afişi, X80 Pro’ya güç verecek; Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye ve X80’e güç sağlayan Dimensity 9000 işlemciye atıfta bulunuyor.

Hatırlamak gerekirse, Vivo X80 serisi, arkada üçlü kamera muhafazası tutan büyük bir dikdörtgen kameraya sahipti. Kameralar, ZEISS markalı dairesel bir modülde düzenlenmişti. Cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip; kavisli 6.78 inç Samsung E5 AMOLED ekrana sahipti.

Vivo X80, gücünü 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pilden alıyordu. Cihaz ayrıca Android 12 tabanlı OriginOS Ocean ile çalışıyordu. Telefon NFC, HiFi ses desteği, X ekseni lineer motor, çift stereo hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü ve yüz tanıma ile birlikte görücüye çıkacak.