Vivo X80 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, en son amiral gemisi cihaz serisini piyasaya sürdü. Seri, Vivo X80 ve X80 Pro’dan oluşuyor. Vivo X80 modeli, ana kamerası için en yeni Sony sensörüyle birlikte geliyor. Üstelik etkileyici MediaTek Dimensity 9000 işlemciyi beraberinde getiriyor. O halde gelin bu cihazın özelliklerine detaylı bir şekilde göz atalım.

Vivo X80

Tasarım açısından X80, bazı iyileştirmelerle X70 serisinin tasarımını takip ediyor. Cihazın arkasında, ZEISS markalı dairesel bir modülde üçlü kamera kurulumunu barındıran büyük bir dikdörtgen kamera var. Cihaz, kavisli kenarlara ve düz bir arka panele sahip. Güç düğmesi ve ses düğmesi, cihazın sağ kenarında yer alıyor.

Vivo X80 ön tarafında kavisli 6.78 inç FHD+ 120Hz E5 AMOLED ekran ve selfie kamerayı barındıran ortalanmış bir delik ile geliyor. Ekran paneli 1500 nit parlaklık kapasitesine sahip ve P3 renk gamının %100’ünü kapsıyor. Cihazın çevresinde, yalnızca üstte ve altta göze çarpan dar çerçeveler yer alıyor.

Vivo X80, MediaTek Dimensity 9000 amiral gemisi işlemciyi barındırıyor. İşlemci, 8 GB veya 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor. Ayrıca şirket, cihazın bir milyonun üzerinde AnTuTu puanına sahip olduğunu; elde edilen en yüksek puanın akıllara durgunluk veren 1.049.081 puan olduğunu iddia etti.

Kamera ve Diğer Özellikler

Cihaz, “90 kare + aşırı görüntü kalitesi” ve “120 kare” modlarının; her ikisinde de oyunu 4 saat boyunca istikrarlı bir şekilde çalıştırabilen KPL (King Pro League); rekabet makinesi test sertifikasını geçtiği için oyun uygulamalarında da oldukça iyi. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi de cabası.

Cihazı serin tutmak için Vivo X80, 4285 mm²’lik bir alanı kaplayan bir ıslatma plakasına sahip bir VC sıvı soğutma çözümüne sahiptir ve bu da onu şimdiye kadar bir Vivo cihazındaki en büyük soğutma plakası haline getiriyor.

Cihaz, 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh bataryadan güç alıyor. Çift hücreli 80W flaş şarjı kullanan cihaz, 11 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor ve tamamen şarj olması sadece 34 dakika sürüyor. Bu arada cihaz, güvenli hızlı şarj için Rheinland tarafından onaya da sahip.

Yazılım için X80 Pro serisi, kutudan çıktığı haliyle; Android 12 işletim sistemi tabanlı OriginOS Ocean ile çalışıyor. Diğer özellikler arasında NFC, HiFi ses desteği, X ekseni lineer motor, çift stereo hoparlör; ekran içi parmak izi sensörü ve yüz tanıma yer alıyor.

Vivo X80’in arkasında üçlü kamera kurulumu var. Cihaz, dünyanın ilk Sony IMX866 ana sensörü ile geliyor. 50MP sensör f/1.75 diyafram açıklığına sahip. RGBW düzenlemesini benimsiyor ve OIS’i de destekliyor. Ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik zoomlu 12MP portre sensörü ile geliyor. Ayrıca cihazın ön tarafında 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz, Gece çekimi, portre, fotoğraf, video, 50 milyon, panorama, dinamik fotoğraf, ağır çekim, hızlı fotoğrafçılık, profesyonel mod, AR sevimli çekim, mikro video, belge düzeltme, çift pozlama, ikili gibi birden fazla kamera modu vaat ediyor. Fiyatı ise 565 dolardan başlıyor.