Vivo X80’in Resmi Görselleri Ortaya Çıktı

Dün, piyasaya çıkmadan önce Vivo X80 Pro’nun bir posteri ortaya çıktı. Poster, akıllı telefonun arka tasarımını ortaya çıkarmanın yanı sıra; cihazda Vivo’nun V1+ ISP çipinin varlığını doğruluyor.

Cihaz, arkasında ZEISS markalı üçlü kamera sistemini barındıran dairesel bir kamera ile dikdörtgen bir kamera modülüne sahip. Cihazın ön tarafında, süper ince üst ve alt çerçevelere sahip kavisli bir ekran paneli yer alıyor.

Ekranda ayrıca selfie kamerası için ortalanmış bir delik var. Tasarım dışında, bilgiler yeni Vivo X80 için üç renk seçeneği ortaya koyuyor. Turuncu, Siyah ve Açık Mavi renklerle gelen telefon harika kameraları da yanında getirecek. Cihazın 25 Nisan’da Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus modelleriyle birlikte tanıtılmasını bekliyoruz.

Bilgilere göre X80, MediaTek Dimensity 9000 işlemci desteği ve 8GB RAM ile gelecek. Telefon ayrıca Android 12 ve 1080×2400 piksel çözünürlüklü kavisli ekrana sahip olacak. Panelin 6.78 inç olarak geleceği ve muhtemelen 120Hz yenileme hızı sunacağını da belirtelim.

Söylentilerin geri kalanı, 12MP 2x telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı kameranın yanı sıra Sony IMX866 sensörlü 50MP ana kamera içeriyor. Telefonun ayrıca 80W şarjlı 4.500 mAh bataryaya sahip olmasını bekliyoruz.