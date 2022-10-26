Vivo X90, Dimensity 9200 yonga setine ve 120W hızlı şarja sahip olacak

Vivo X90 serisi Aralık ayında gelecek ve X90 Pro+ amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ve birinci sınıf bir kameraya sahip olacak. Bugün normal versiyonu hakkında da daha fazla şey öğrendik. Temel vivo X90, Dimensity 9200 yonga setinde çalışacak ve 120W hızlı şarjı destekleyecek.

Dedikodu özellikleri Weibo’daki Digital Chat Station’dan geliyor ve ayrıca ekranın 1.5K olacağını da ortaya çıkardılar, bu da 1220p panellerin genellikle yanlış etiketlenmesidir. Vivo X90 ayrıca X serisinden IP dereceli ilk normal akıllı telefon olacak, şimdiye kadar sadece Pro modellerinde su ve toz koruması vardı.

Dimensity 9200 yonga seti henüz duyurulmadı, ancak bugün erken saatlerde, ham performansta genel olarak %26’lık bir iyileşme ortaya koyan erken bir kıyaslama gördük. Vivo X90 ayrıca pil kapasitesinde bir artışa sahip olacak – raporlar 4.700 mAh çift hücreye işaret ediyor.