Ana SayfaAkıllı TelefonVivo X90, Dimensity 9200 yonga setine ve 120W hızlı şarja sahip olacak

Vivo X90, Dimensity 9200 yonga setine ve 120W hızlı şarja sahip olacak

Vivo'nun, Vivo X90 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. X90 serisinin bu yılın sonundan önce tanıtılacağına dair spekülasyonlar yaygın. Serinin Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ gibi üç cihazı içermesi muhtemel. Son raporlar, Pro ve Pro+ modellerinin teknik özellikleri hakkında bilgi sızdırdı. Yeni bir sızıntı, standart X90 ile ilgili en önemli detayları ortaya çıkardı. Bir sızıntıya göre Vivo X90'ın 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını bekleniyor. Cihazın henüz resmileşmemiş olan Dimensity 9200 tarafından destekleneceğini de sözlerine ekledi. Hatırlamak gerekirse, Vivo X80, Dimensity 9000 yonga seti tarafından destekleniyordu.

Ahmet Ekinler

-

0
49
Vivo X90, Dimensity 9200 yonga setine ve 120W hızlı şarja sahip olacak

Google Mesajlar’da RCS Sohbeti nasıl etkinleştirilir, devre dışı bırakılır ve kullanılır?

Metin mesajları dünyada en çok kullanılan iletişim şeklidir, ancak teknolojisi geçmişte kaldı. Kısa Mesaj Servisi...

Vivo X90 serisi Aralık ayında gelecek ve X90 Pro+ amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ve birinci sınıf bir kameraya sahip olacak. Bugün normal versiyonu hakkında da daha fazla şey öğrendik. Temel vivo X90, Dimensity 9200 yonga setinde çalışacak ve 120W hızlı şarjı destekleyecek.

Dedikodu özellikleri Weibo’daki Digital Chat Station’dan geliyor ve ayrıca ekranın 1.5K olacağını da ortaya çıkardılar, bu da 1220p panellerin genellikle yanlış etiketlenmesidir. Vivo X90 ayrıca X serisinden IP dereceli ilk normal akıllı telefon olacak, şimdiye kadar sadece Pro modellerinde su ve toz koruması vardı.

Dimensity 9200 yonga seti henüz duyurulmadı, ancak bugün erken saatlerde, ham performansta genel olarak %26’lık bir iyileşme ortaya koyan erken bir kıyaslama gördük. Vivo X90 ayrıca pil kapasitesinde bir artışa sahip olacak – raporlar 4.700 mAh çift hücreye işaret ediyor.

-- Reklam --

Nothing Ear Stick Tanıtıldı

Aylarca süren tanıtımlar ve sızıntılardan sonra, Nothing Ear Stick nihayet bugün piyasaya sürüldü. Ear Stick kulakiçi kulaklıklar, şirketin 2021'de...
Önceki İçerik
Google Mesajlar’da RCS Sohbeti nasıl etkinleştirilir, devre dışı bırakılır ve kullanılır?
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.