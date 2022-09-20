Vivo X90 Pro+ Aralık’ta 1″ ana sensörle geliyor

Vivo X80 Pro+ henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, tipster Ice Universe, X90 Pro+‘nın bu Aralık ayında bazı etkileyici özelliklerle duyurulacağına inanıyor. Bunun Çin duyurusu olacağından ve küresel pazarın 2023’te daha sonra alacağından şüpheleniyoruz.

Her iki durumda da X90 Pro+, yeni bir telefoto sensör ve “telefoto algoritması” ile birleştirilmiş 1 inçlik devasa bir ana sensör vaat ediyor. Bundan ne çıkaracağımızı gerçekten bilmiyoruz, ancak hibrit yakınlaştırmayla ilgili bir şey olabilir.

Tabii ki, vivo X90 Pro+ amiral gemisi bir cihaz olduğundan, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek ve bu yıl muhtemelen Kasım ayında duyurulacak. Ek olarak, telefon LPDDR5X bellek, UFS 4.0 depolama ve Samsung‘un en yeni nesil E6 AMOLED ekranına sahip olacak.

Bu, yaklaşık bir hafta önce ortaya çıkan söylentili iQOO 11‘e çok benziyor. Öte yandan, iQOO’nun vivo‘nun alt markası olduğu düşünüldüğünde bu pek de şaşırtıcı değil.