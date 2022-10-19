Vivo X90 Pro Plus, Harika Bir İşlemciye Sahip Olacak

Kasım 2021’de MediaTek, 4nm Dimensity 9000 yonga setini tanıttı. “Dimensity 9000 Plus” olarak adlandırılan geliştirilmiş versiyonu, bu yıl Haziran ayında resmiyet kazandı.

Farklı bir kaynak ise Dimensity 9200 yonga setinin bu yıl Kasım ayında duyurulacağını iddia ediyor. Bu işlemciye sahip ilk telefonların bu yılın sonunda satışa çıkmasını bekliyoruz. Vivo’nun yeni Vivo X90 serisi de bu işlemciyi beraberinde getirecek.

Kaynağımız, Vivo X90 serisinin Dimensity 9200 yonga seti ile donatılacağını ima ediyor. Vivo X80 Pro, bu yılın Nisan ayında Çin’de görücüye çıktı. Hem Snapdragon 8 Gen 1 hem de Dimensity 9000 işlemci seçenekleriyle geldi. Son raporlar, bu yılın Aralık ayında kapağı kırması beklenen Vivo X90 Pro Plus’ın Snapdragon ve Dimensity işlemci modelleriyle geleceğini iddia etti.

Vivo X90 Pro Plus hakkında Quad HD+ çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip bir AMOLED LTPO ekrana sahip olacağına dair söylentiler var. Ekranın, ekran altı parmak izi tarayıcı ile gelmesini bekliyoruz.

Aynı zamanda X90 Pro Plus’ın arka kamera kurulumunda 1 inç kamera sensörü, ultra geniş lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 64 megapiksel telefoto kamera bulunacak. X90 Pro Plus, optimize edilmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için Vivo V2 ISP‘ye de sahip olacak.