Vivo X90 serisi pil kapasitesi tüm modellerde artırılacak

Vivo X90 serisinin, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip telefonlardan biri ile Aralık ayında gelmesi bekleniyor. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre artık pilleri onaylandı.

Tipster, vivo X90, vivo X90 Pro ve vivo X90 Pro+’nın pil kapasitesini ortaya çıkardı – bu doğru, bu seri X80 serisinden iptal edildikten sonra bir kez daha Plus sürümü alıyor.

Her üç telefon da aşırı ısınmadan daha hızlı şarj sağlayan çift hücre teknolojisine sahip olacak. Vivo X90, 4.700 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak, vivo X90 Pro, 4.870 mAh paket ile onaylandı, vivo X90 Pro+ ise 5.000 mAh pil ile geliyor.