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Vivo X90 Serisinin Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Kaynağımız Vivo X90 serisinin iki işlemci çeşidiyle gelebileceğini öne sürüyor: Snapdragon 8 Gen 2 ve yeni nesil Dimensity 9000 işlemci. Dimensity işlemcinin Antutu puanının Qualcomm'un sunduğundan nispeten daha yüksek olduğunu da açıkladı.

Ayşen Sıla

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Vivo-X80

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Vivo, Nisan ayında X80 serisini tanıttı ve şimdi sıra X90 serisine geldi. Vivo’nun bir sonraki amiral gemisi serisiyle ilgili söylentiler yeni yeni yayılmaya başladı. Son raporlar, serinin üç akıllı telefonu içereceğini gösteriyor: Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus.

Telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 işlemci desteği taşıyacak. Bununla birlikte, popüler bir kaynak, serinin MediaTek Dimensity 9000 işlemcinin üst modeli ile donatılmış olarak gelebileceğini öne sürüyor.

Kaynağımız Vivo X90 serisinin iki işlemci çeşidiyle gelebileceğini öne sürüyor: Snapdragon 8 Gen 2 ve yeni nesil Dimensity 9000 işlemci. Dimensity işlemcinin Antutu puanının Qualcomm’un sunduğundan nispeten daha yüksek olduğunu da açıkladı.

Haber doğruysa, Qualcomm yerine MediaTek’in işlemcileri sevenler için kesinlikle iyi bir haber. Ayrıca, son Dimensity işlemcileri umut verici bir performans sergiliyor. Örneğin, Dimensity 9000, Genel puana göre sıralandığında AnTuTu’da ilk sırayı alarak Snapdragon 8 Gen 1’i neredeyse yüzde 15 geride bıraktı.

Vivo-X80

Önceki raporlar, serinin üst seviye modeli olacak Vivo X90 Pro Plus’ın ciddi bir kamera performansı sunacağını gösteriyor. 1 inçlik ana kamera ve 5x optik yakınlaştırma sunabilen 64 megapiksel telefoto sensörle gelecek.

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