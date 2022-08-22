Vivo Y02s, Helio P35 Yonga seti ile resmi olarak tanıtıldı

Bu ayın başlarında, şirketin web sitesinde giriş seviyesi vivo Y02s‘in tüm ayrıntılarıyla sızdırıldığını gördük ve şimdi vivo, cihazı Filipinler’de resmi olarak piyasaya sürdü. Y02s, bu yılın başlarında piyasaya sürülen vivo Y01‘in halefi olarak geliyor ve ikisi birçok ortak özelliği paylaşıyor.

Y02s’deki ekran hala 6,51 inç ve HD+ çözünürlükte. Su damlası çentiğinde yer alan selfie kamerası 5MP‘lik bir lens kullanıyor. Arkada tek bir 8MP modül bulunurken ikinci halka kesimi LED flaş içindir.

Telefon önceki modelde olduğu gibi hala 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip Helio P35 yonga seti tarafından destekleniyor. Yazılım tarafı, Y01’e kıyasla arayüzde FunTouchOS 12 ve Android 12 işletim sistemi ile gelmektedir. (Y01, Funtouch 11.1 ile Android 11 (Go sürümü) kullanıyordu) Ayrıca akıllı telefon 10W şarjlı 5.000 mAh pil elde geliyor.

Vivo Y02s Siyah ve Mavi renklerde geliyor ve tek 3/32 GB model için yaklaşık 116$ perakende satış fiyatı bulunmaktadır.

Siyah Mavi