Ana SayfaAkıllı TelefonVivo Y11 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
11
Vivo-Y11

OnePlus Pad için küresel ön satış tarihi duyruldu

Birkaç ay önce OnePlus, küresel pazar için OnePlus 11 akıllı telefonunu piyasaya sürerken, aynı zamanda...

Vivo sessizce yeni bir Y serisi cihazı piyasaya sürdü. Vivo Y11 olarak adlandırılıyor. En son teklif, uygun özelliklere sahip bir bütçe akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Gelin yeni Vivo Y11’e daha yakından göz atalım.

Vivo Y11

Vivo Y11, 1.600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.51 inçlik bir ekrana sahip. Üstte su damlası çentik ve altta kalın bir kısım bulunuyor. Cihazda parmak izi tarayıcı yok. Arka panelde dikdörtgen bir kısım üzerinde dairesel bir kamera modülü var.

Vivo Y11, bir LED flaşla eşleştirilmiş bir 8MP arka kameraya sahip. Yüz desteği kilit açma tanıma özelliğine sahip 5 MP önde bir selfie kamera yer alıyor. Telefonda kamerayla ilgili çeşitli özellikler var.

Vivo-Y11

Vivo Y11 bir MediaTek Helio P35 işlemci ile geliyor. 2GB sanal RAM teknolojisi ile 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle geliyor. Ek ihtiyaçlar için microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 128 GB yerleşik depolama alanı var. Akıllı telefon, gücünü 10W şarj destekli 5.000mAh pil ünitesinden alıyor. Yazılım açısından, Android 12 tabanlı OriginOS ile çalışıyor.

Vivo Y11’deki bağlantı seçenekleri arasında 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, microUSB bağlantı noktası, GPS ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Obsidyen Siyahı ve Buz Mavisi renkleriyle satışa çıkan Vivo Y11, 130 dolar fiyat etiketi taşıyor.

-- Reklam --

En İyi Android Hibrit Uygulamalar 2023

Teknoloji dünyasında uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılan yöntemlerden bir de Hybrid uygulamalardır. Melez ya da karma gibi isimlerle de adlandırılan...
Önceki İçerik
OnePlus Pad için küresel ön satış tarihi duyruldu
Sonraki İçerik
Samsung Galaxy M32, Galaxy A04s ve Galaxy F62 One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021