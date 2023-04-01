Vivo Y11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo sessizce yeni bir Y serisi cihazı piyasaya sürdü. Vivo Y11 olarak adlandırılıyor. En son teklif, uygun özelliklere sahip bir bütçe akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Gelin yeni Vivo Y11’e daha yakından göz atalım.

Vivo Y11

Vivo Y11, 1.600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.51 inçlik bir ekrana sahip. Üstte su damlası çentik ve altta kalın bir kısım bulunuyor. Cihazda parmak izi tarayıcı yok. Arka panelde dikdörtgen bir kısım üzerinde dairesel bir kamera modülü var.

Vivo Y11, bir LED flaşla eşleştirilmiş bir 8MP arka kameraya sahip. Yüz desteği kilit açma tanıma özelliğine sahip 5 MP önde bir selfie kamera yer alıyor. Telefonda kamerayla ilgili çeşitli özellikler var.

Vivo Y11 bir MediaTek Helio P35 işlemci ile geliyor. 2GB sanal RAM teknolojisi ile 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle geliyor. Ek ihtiyaçlar için microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 128 GB yerleşik depolama alanı var. Akıllı telefon, gücünü 10W şarj destekli 5.000mAh pil ünitesinden alıyor. Yazılım açısından, Android 12 tabanlı OriginOS ile çalışıyor.

Vivo Y11’deki bağlantı seçenekleri arasında 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, microUSB bağlantı noktası, GPS ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Obsidyen Siyahı ve Buz Mavisi renkleriyle satışa çıkan Vivo Y11, 130 dolar fiyat etiketi taşıyor.