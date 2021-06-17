Vivo Y12A’nın Temel Özellikleri Lansmandan Önce Sızdırıldı!

Çinli cep telefonu üreticisi Vivo, Vivo Y12A adlı yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye karar verdi. Cihazın resmi duyurusu öncesinde, ana özellikleri sızdırıldı. Gelin hep birlikte bu telefonun neler sunduğuna bir göz atalım.

Vivo Y12A’nın HD+ çözünürlüğe sahip 6.51 inç IPS LCD panele sahip olduğu söyleniyor. Yakışıklı, 3GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip bir Qualcomm Snapdragon 439 işlemci tarafından desteklenecek.

13MP + 2MP çift kamera kurulumu ile gelecek. Ne yazık ki, ikincil sensörün derinlik, makro veya tek renkli olup olmadığı hakkında bilgi yok. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ise telefon 8MP’lik bir kameraya sahip olacak.

Yazılım cephesinde ise Android 11 işletim sistemine dayalı Funtouch OS 11’i destekleyecek. Son olarak, akıllı telefon 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile satışa sunulacak. Telefonun lansman tarihi henüz bilinmiyor.