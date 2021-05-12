Vivo Y12s 2021, Snapdragon 439 ve 5.000 mAh Pil ile Geliyor

Vivo, geçen yıl Y12’leri piyasaya sürdü ve bugün, şirket bunu vivo Y12s 2021 adlı yeni bir sürümle takip etti. İkisi, birkaç küçük farkla büyük ölçüde aynı özellikleri taşıyor.

Yeni başlayanlar için, geçen yılki Y12’lerin donanım tarafında bir Helio P35 işlemciye sahipken, Y12s 2021 Snapdragon 439 yonga seti tarafından destekleniyor. Ayrıca, Y12s 2021, Android 10 yerine kutudan Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 çalıştırıyor ve tek bir bellek yapılandırmasıyla geliyor – 3GB RAM + 32GB depolama. Hala depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Diğer özellikler Y12s 2021’de aynı kalıyor, yani 6,51″ HD + LCD, 8MP selfie kamera ve arka tarafta 13 MP ana ve 2 MP derinlik birimlerinden oluşan çift kamera kurulumu göreceksiniz.

Akıllı telefon, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahiptir ve 10W’a kadar microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. Aynı zamanda 5W’a kadar ters kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile birlikte gelir.

Vivo Y12s 2021, iki renk seçeneğine sahiptir – Gizemli Siyah ve Buz Mavisi. Yurt dışı ortalama satış fiyatı yaklaşık 140 $ civarında.

Bu model ülkemizde satışa sunulmayabilir. Akıllı telefonun teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.