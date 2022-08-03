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Vivo Y16’nın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo Y16'nın arka tarafında bulunan çift kamera kurulumunda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik / makro lens ve LED flaş yer alıyor. Cihaz, canlı fotoğraf, yüz güzelliği, Pro modu gibi çeşitli fotoğraf modları vaat edecek.

Ayşen Sıla

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Vivo-y16

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Vivo, Vivo Y02s, Vivo Y35 ve Vivo Y16 gibi Y serisi telefonları görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bunların arasında Y16, yakın zamanda FCC ve BIS gibi sertifika platformlarının veri tabanında ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, Y16’nın tüm teknik özelliklerini, resmi görselleriyle birlikte ortaya çıkardı.

Vivo Y16, su damlası çentikli 6.51 inç IPS LCD panele sahip olacak. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük desteği taşıyacak. Selfieler ve video görüşmeleri için ön tarafında 5 megapiksel kamera yer alıyor.

Vivo Y16’nın arka tarafında bulunan çift kamera kurulumunda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik / makro lens ve LED flaş yer alıyor. Cihaz, canlı fotoğraf, yüz güzelliği, Pro modu gibi çeşitli fotoğraf modları vaat edecek.

Vivo-y16

Vivo Y16, Helio G35 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama ile geliyor. Y16, FunTouch OS 12 ile Android 12 işletim sistemine sahip olacak. Gelişmiş performans için cihaz, Genişletilmiş RAM 2.0, Multi Turbo 2.2 ve Ultra Oyun Modu gibi özellikler vaat edecek.

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KaynakThe Gadgets Cafe

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