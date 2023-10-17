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vivo Y200 23 Ekim’de tanıtılacak – Bazı özellikleri belli oldu

Şubat ayında piyasaya sürülen vivo Y100, 23 Ekim'de bir halefe kavuşacak. Adı vivo Y200 ve vivo'nun Hindistan şubesinden aldığımız görüntü akıllı telefonun tasarımını ve renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

Ahmet Ekinler

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vivo Y200 23 Ekim'de tanıtılacak - Bazı özellikleri belli oldu

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Vivo, Şubat ayında piyasaya sürdüğü Y100‘ün halefi olan vivo Y200‘ü 23 Ekim’de tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo’nun Hindistan şubesi, akıllı telefonun tasarım ve renk seçeneklerine bir bakış atmamızı sağladı, ancak bu renk versiyonlarının belirli isimleri bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

vivo Y200, daha önce iQOO Z7 Pro ve vivo V29 Pro gibi cihazlarda yer alan Smart Aura Light teknolojisi eşliğinde arka tarafta çift kamera kurulumunu sergiliyor. Özellikle, Y200’deki ana kamera Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile donatılmış olacak, ancak bu detayın ötesinde, vivo ek özellikleri gizli tuttu.

vivo Y200’ün resmi tanıtımı, önümüzdeki Pazartesi günü Türkiye saati ile 09:30’da sanal bir etkinlik için planlandı. Merakla beklenen bu lansman öncesinde vivo’nun akıllı telefonun özellikleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi paylaşması mümkün.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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