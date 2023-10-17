vivo Y200 23 Ekim’de tanıtılacak – Bazı özellikleri belli oldu

Vivo, Şubat ayında piyasaya sürdüğü Y100‘ün halefi olan vivo Y200‘ü 23 Ekim’de tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo’nun Hindistan şubesi, akıllı telefonun tasarım ve renk seçeneklerine bir bakış atmamızı sağladı, ancak bu renk versiyonlarının belirli isimleri bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

vivo Y200, daha önce iQOO Z7 Pro ve vivo V29 Pro gibi cihazlarda yer alan Smart Aura Light teknolojisi eşliğinde arka tarafta çift kamera kurulumunu sergiliyor. Özellikle, Y200’deki ana kamera Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile donatılmış olacak, ancak bu detayın ötesinde, vivo ek özellikleri gizli tuttu.

vivo Y200’ün resmi tanıtımı, önümüzdeki Pazartesi günü Türkiye saati ile 09:30’da sanal bir etkinlik için planlandı. Merakla beklenen bu lansman öncesinde vivo’nun akıllı telefonun özellikleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi paylaşması mümkün.