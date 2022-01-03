Vivo Y21T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün erken saatlerde, Vivo Y21T Hindistan’da görücüye çıktı. Akıllı telefon daha önce Endonezya’da piyasaya çıkmıştı ve Hindistan pazarında da raflarda yerini aldı.

Vivo Y21T

Hem Endonezya hem de Hint modelleri aynı ada sahip olsa da; ikisi arasında önemli farklılıklar var. En dikkate değer fark; Endonezya versiyonu 1600 x 720 piksel çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip; 6.51 inç LCD panelle geliyor. Öte yandan, Hindistan’da henüz piyasaya çıkan model ise; 90Hz yenileme hızı ve yüzde 96 NTSC renk gamı ​​ile daha büyük 6.58 inç FHD+ ekrana sahip.

Arka tarafta, Vivo Y21T, 2 megapiksel Bokeh kamera ve 2 megapiksel Makro lens ile eşleşmiş 50 megapiksel ana sensörlü üçlü kamera modülü vaat ediyor. Önde selfieler için 8 megapiksel kamera yer alıyor.

Akıllı telefon, 18W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 5.000 mAh pil takımıyla çalışıyor. Ayrıca, 1 TB’a genişletilebilen 128 GB dahili depolama ve 1 GB sanal genişletmeyi destekleyen 4 GB RAM’in yanı sıra bir Qualcomm Snapdragon 680 işlemci sunuyor. Özellikle Endonezya modeli, 2 GB sanal genişleme ile 6 GB RAM vaat ediyor.

Diğer özellikler arasında, bir parmak izi sensörü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 12, sıvı soğutma teknolojisi de yer alıyor. Cihaz şu anda Midnight Blue ve Pearl White adlı iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun tek depolama modeli var ve fiyatı 222 dolar.