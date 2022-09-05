Vivo Y22 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

VIVO Y22 özellikleri, 20.1:9 en boy oranında HD+ çözünürlüğe sahip 6.55 inç LCD ekran içerir. Ayrıca bu ekran %89.67 ekran gövde oranına sahip.
Akıllı telefon, IPX4 ve IP5X su ve toza dayanıklılık derecesine sahiptir. Cep telefonunun kilidini yaklaşık 0.24 saniyede güvenli bir şekilde açan, yana bakan parmak izi sensörü bulunuyor.
VIVO Y22, MediaTek HyperEngine ile sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemci ile geliyor. Cep telefonu 4GB/6GB RAM seçeneklerine sahip. Ayrıca 1TB’a kadar MicroSD kart destekli 64GB/128GB depolama seçenekleri bulunmaktadır.
VIVO Y22’nin diğer özellikleri arasında LED Flaşlı arkada 50MP ana ve 2MP makro lensi yer alıyor. Ön tarafta bir 8MP selfie kamerası var. 18W hızlı şarjlı büyük bir 5000mAh pil var (0’dan %30’a 15 dakikada dolduruyor). Telefon ek olarak VIVO Energy Guardian (VEG) ve AI (Yapay zeka) güç Tasarruf Moduna da sahiptir.
VIVO Y22 Teknik Özellikleri
- Boyutlar: 164,30 x 76,10 x 8,38 mm
- Ağırlık: 190 gram
- Malzemeler: Kristal Mat ile cam plastik
- Suya Dayanıklılık: IP5X ve IPX4
- İşletim Sistemi: Android 12 – FunTouch OS 12
- SIM: Çift SIM – Nano
- Parmak izi Okuma: Var – Yan tarafta
- Yüz Tanıma: Var
- Ekran: 6.55 inç LCD ekran, 1612 x 720 piksel çözünürlük, 20.1:9 en boy oranı, 530nit’e kadar parlaklık, çoklu dokunma desteği, %89.67 ekran-0 gövde oranı
- Yonga seti: MediaTek Helio G85
- GPU: Arm Mali-G52
- VERİ DEPOSU:
- 1 GB genişletilmiş RAM ile 4 GB RAM
- 2 GB genişletilmiş RAM ile 6 GB RAM
- Depolama: 64GB / 128GB Dahili
- MicroSD kart: Var – 1 TB’a kadar genişletilebilir
- Ön kamera: 8MP (F/2.0)
- Arka kameralar: LED flaşlı çift kamera
- 50 MP (F/1.8)
- 2 MP (F/2.4)
- Pil: 18W hızlı şarjlı 5000mAh (tipik)
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot, Çift Bant (2.4/5GHz), Bluetooth V5.0, USB Type-C, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo , FM Radyo
- Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, e-pusula, sanal jiroskop, yakınlık