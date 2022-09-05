Vivo Y22 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

VIVO Y22 özellikleri, 20.1:9 en boy oranında HD+ çözünürlüğe sahip 6.55 inç LCD ekran içerir. Ayrıca bu ekran %89.67 ekran gövde oranına sahip.

Akıllı telefon, IPX4 ve IP5X su ve toza dayanıklılık derecesine sahiptir. Cep telefonunun kilidini yaklaşık 0.24 saniyede güvenli bir şekilde açan, yana bakan parmak izi sensörü bulunuyor.

VIVO Y22, MediaTek HyperEngine ile sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemci ile geliyor. Cep telefonu 4GB/6GB RAM seçeneklerine sahip. Ayrıca 1TB’a kadar MicroSD kart destekli 64GB/128GB depolama seçenekleri bulunmaktadır.

VIVO Y22’nin diğer özellikleri arasında LED Flaşlı arkada 50MP ana ve 2MP makro lensi yer alıyor. Ön tarafta bir 8MP selfie kamerası var. 18W hızlı şarjlı büyük bir 5000mAh pil var (0’dan %30’a 15 dakikada dolduruyor). Telefon ek olarak VIVO Energy Guardian (VEG) ve AI (Yapay zeka) güç Tasarruf Moduna da sahiptir.

VIVO Y22 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 164,30 x 76,10 x 8,38 mm

164,30 x 76,10 x 8,38 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Malzemeler: Kristal Mat ile cam plastik

Kristal Mat ile cam plastik Suya Dayanıklılık: IP5X ve IPX4

IP5X ve IPX4 İşletim Sistemi: Android 12 – FunTouch OS 12

Android 12 – FunTouch OS 12 SIM: Çift SIM – Nano

Çift SIM – Nano Parmak izi Okuma: Var – Yan tarafta

Var – Yan tarafta Yüz Tanıma: Var

Var Ekran: 6.55 inç LCD ekran, 1612 x 720 piksel çözünürlük, 20.1:9 en boy oranı, 530nit’e kadar parlaklık, çoklu dokunma desteği, %89.67 ekran-0 gövde oranı

6.55 inç LCD ekran, 1612 x 720 piksel çözünürlük, 20.1:9 en boy oranı, 530nit’e kadar parlaklık, çoklu dokunma desteği, %89.67 ekran-0 gövde oranı Yonga seti: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 GPU: Arm Mali-G52

Arm Mali-G52 VERİ DEPOSU: 1 GB genişletilmiş RAM ile 4 GB RAM 2 GB genişletilmiş RAM ile 6 GB RAM

Depolama: 64GB / 128GB Dahili

64GB / 128GB Dahili MicroSD kart : Var – 1 TB’a kadar genişletilebilir

: Var – 1 TB’a kadar genişletilebilir Ön kamera: 8MP (F/2.0)

8MP (F/2.0) Arka kameralar: LED flaşlı çift kamera 50 MP (F/1.8) 2 MP (F/2.4)

LED flaşlı çift kamera Pil: 18W hızlı şarjlı 5000mAh (tipik)

18W hızlı şarjlı 5000mAh (tipik) Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot, Çift Bant (2.4/5GHz), Bluetooth V5.0, USB Type-C, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo , FM Radyo

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot, Çift Bant (2.4/5GHz), Bluetooth V5.0, USB Type-C, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo , FM Radyo Sensörler: İvmeölçer, Ortam Işığı, e-pusula, sanal jiroskop, yakınlık